Принесут проблемы и несчастья: 5 украшений, которые не стоит вешать на елку в 2024 году

Зимние праздники уже стартовали. Поэтому люди украшают дома, составляют рождественское меню, покупают подарки и выбирают главный атрибут Нового года – елку. Кто-то предпочитает живое дерево, а другие – искусственное.

Новогоднюю красавицу украшают разнообразными игрушками: передавшимися еще от дедушек и бабушек, новыми или сделанными собственноручно. Интересно, что есть деталь, которую обязательно нужно повесить на елку. Ведь она принесет в дом изобилие. А вот какие украшения не стоит выбирать для новогоднего дерева, знает 24 Канал.

О чем идет речь Для богатства и счастья: какими игрушками украшали елки в древности

Бриллиантовое кольцо

Народные поверья говорят, что бриллиантовое кольцо не стоит вешать на елку. Ведь оно притягивает негативную энергетику. Хозяева дома могут потерять большую сумму денег или столкнуться с финансовыми проблемами.

Разбитые или испорченные игрушки

Многим людям тяжело проститься с испорченными новогодними игрушками. Однако украшения, которые имеют трещины, лучше не вешать на елку. Ведь в вашу семью придут неудачи и проблемы.

Разбитые игрушки на елку / Фото Telegraf

Неисправные гирлянды

Неисправные гирлянды, как и игрушки, несут за собой отрицательную энергетику. Кроме того, такое украшение может привести к пожару в доме. В последние годы становятся популярны гирлянды на батарейках. Ведь они более безопасны и экономят электроэнергию.

Медальон в виде сердца

Медальон в виде сердца выглядит очень красиво на елке. Однако, он может вызвать проблемы в романтических отношениях. Партнеры будут постоянно ссориться, а впоследствии невзгоды могут привести к разводу.

Игрушки черного цвета

Наши предки считали, что чёрный цвет символизирует несчастье. До сих пор в народе говорят, что он излучает негативную энергетику. Потому и украшать елку игрушками черного цвета не стоит. Выбирайте яркие оттенки, притягивающие хорошее.

Также следует воздержаться от украшений темно-желтого, коричневого, серого, темно-синего цветов. Они ведь совсем не присущи символу этого года – Деревянному Дракону.