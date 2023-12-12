Это сейчас сложная задача, – Елена Зеленская поделилась планами семьи на рождественские праздники

Приближается конец 2023 года. Так, скоро начнутся рождественские и новогодние праздники. Украинские звезды делятся с поклонниками своими планами о празднованиях. На днях об этом заговорила и супруга президента Украины Елена Зеленская.

Выяснилось, что в целом семье Зеленских сейчас сложно что-либо планировать. Но первая леди подчеркнула, что в этом году подарками они точно обменяются.

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Зеленская рассказала, планируют ли они с семьей праздновать Рождество

Первая леди Украины призналась, что пока не знает, удастся ли ее семье реализовать все, что они привыкли делать на Рождество. Однако обмениваться подарками они точно будут.

Одна традиция сто процентов будет воплощена – это дарить подарки друг другу и, конечно, детям,

– поделилась Елена Зеленская.

В то же время супруга президента призналась, что даже приобрести презенты для родных ей сейчас сложно. Впрочем, к счастью, есть онлайн-магазины.

"Для нас это сейчас сложная задача. Потому что, как я уже говорила, я почти не могу куда-то выйти, в магазин в том числе. Но, к счастью, есть интернет-магазины, и потому я, честно говоря, очень большую часть времени сейчас провожу, скроля ленту и высматривая, что я могу приобрести как подарки", – поделилась первая леди.

Елена Зеленская подытожила, что подарки обязательно будут, но как их семья ими обменяется, она пока не знает.

Елена и Владимир Зеленские обсуждали подарки для детей

Недавно первая леди Украины рассказывала, что в большинстве своем, когда есть возможность пообщаться, они с мужем говорят о детях и обсуждают семейные вопросы. Так, недавно звездные супруги разговаривали о том, какие подарки купить для близких на новогодние и рождественские праздники.

"Сегодня мы обсуждали, какие подарки можем приготовить детям ко дню Святого Николая. 6 декабря будем праздновать, а мы еще не готовы. А там уже надо на Рождество и на Новый год придумывать. Мы пока не пришли к согласию", – сказала тогда Зеленская.