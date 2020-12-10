Популярный украинский артист Дзидзьо уже начал подготовку к новогодним праздникам. Он показал, какую елку выбрал для своего дома.

Знаменитости продолжают украшать дома к Рождеству. Среди тех звезд, которые уже успели показать, какие елки будут сиять у них дома в этом году, есть и Дзидзьо. На личной странице в инстаграме он поделился ярким фото.

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Дзидзьо и его новогодняя елка

Певец решил создать новогоднее настроение и уже приобрел елку. Он предпочел искусственное рождественское дерево, ведь оно дольше будет красивее и не нужно срубать елки в лесу. Однако, судя по фото, искусственная елка очень похожа на настоящую, чему Дзидзьо изрядно рад.

Исполнитель сделал эффектное селфи, на котором позирует в черной рубашке с бабочкой, красно-черной куртке и темно-синем шарфе. Вероятно, он прибыл домой после съемок и не успел переодеться. На лице у Дзидзьо сияет улыбка. В сложных реалиях необходимо уметь искать позитив даже в самых простых вещах, что народный любимец показывает на собственном примере.

Елку привезли! Как живая, как настоящая. Радуюсь как ребенок,

– написал в публикации Дзидзьо.



Дзидзьо показал свою новогоднюю елку / Instagram / @dzidzio