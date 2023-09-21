Это только один продукт: Дженнифер Лопес раскрыла главный секрет ухода за кожей

Американская звезда Дженнифер Лопес продемонстрировала, как выглядит без макияжа в 54 года. Она назвала свой секрет красоты – для вечно молодой кожи нужно только одно бьюти-средство.

Дженнифер Лопес недавно исполнилось 54 года, но вы могли даже этого не заметить. Она опубликовала новое видео в инстаграмме, где показалась без макияжа и фильтров.

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Секрет красоты Дженнифер Лопес

Кожа лица знаменитости поражает многих – она сверкает, нет высыпаний или пигментации, а морщинки незаметны.

Недавно у меня был день рождения, и я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Это я с обнаженным лицом, без макияжа,

– показалась Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес без макияжа: видео

Певица показала свою косметику и прорекламировала собственный бренд. В то же время звезда дала важный совет по уходу за кожей. Это ее главный секрет против старения – пользоваться солнцезащитным SPF-кремом.

"Я наношу солнцезащитный крем каждый день с тех пор, как мне исполнилось 20 лет. Начинать это делать нужно с самого раннего возраста", – считает Джей Ло.