Голливудская актриса Дженнифер Энистон в очередной раз призывает всех носить маски. Она обнародовала ужасающие фото, на которых показала близкого друга. Он попал в реанимацию из-за осложнений коронавируса.

Дженнифер Энистон в очередной раз обратилась к поклонникам. На личной странице в инстаграме она опубликовала жуткое фото, на котором показала, какие последствия могут быть от инфицирования COVID-19.

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Звезда культового сериала "Друзья" неоднократно подчеркивала важность носить защитные маски. Таким образом мы можем позаботиться не только о себе, но и об окружающих. Они неудобны, однако нам гораздо легче надеть маску, когда находимся на улице или в общественном месте, чем врачам, которые ежедневно находятся в специальных костюмах и жертвуют своими силами и здоровьем, чтобы остановить пандемию.

Друг Дженнифер Энистон переболел COVID-19

Для того, чтобы быть более убедительной, она распространила в сети фото своего друга Кевина, которое было сделано в начале апреля. Он изображен на снимке в реанимации. Дженнифер отметила, что в таком состоянии Кевин оказался из-за коронавирусной болезни. До этого он всегда был абсолютно здоровым.

Это наш друг Кевин. Абсолютно здоровый, не имел никаких проблем со здоровьем. Это COVID-19. Это по-настоящему. Мы не можем быть настолько наивными, чтобы думать, что можем это опередить. Если мы хотим, чтобы это закончилось, то делаем это, правильно? Один из шагов, который мы можем сделать, это, пожалуйста, – носите проклятую маску,

– призвала подписчиков Энистон.

Актриса отметила, что сейчас Кевин почти выздоровел. Также она попросила думать не только о себе, но и о тех, кто уже преодолел коронавирус. Маску нужно носить прежде всего ради себя и семьи. COVID-19 беспощадно поражает людей всех возрастов.

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По состоянию на 20 июля в мире зафиксировали 14 648 618 случаев заболевания коронавирусом. От COVID-19 умерли 609 013 человек. Болезнь смогли победить 8 738 424 пациента. В частности, до сих пор борются с вирусом 5 910 194 человека в разных уголках планеты.

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