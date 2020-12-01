Популярный канадский певец Джастин Бибер женат на модели Хейли Болдуин. В новом интервью он рассказал, сколько хотел бы иметь детей и почему до сих пор он не стал отцом.

Недавно Джастин Бибер посетил популярное шоу The Ellen Show. В нем известный поп-исполнитель наконец прокомментировал возможное будущее отцовство.

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Джастин Бибер женат на успешной модели Хейли Болдуин больше года. Однако, звездная пара пока не решается увеличить семью. Об этом певец и рассказал в беседе с Эллен ДеДженерес. Он признался, что хочет много детей, но это вопрос больше зависит от его жены.

У меня будет столько детей, сколько Хейли сможет родить. Я бы хотел завести небольшой клан, но это ее тело и все зависит от нее. Думаю, что она тоже хочет нескольких,

– рассказал Джастин Бибер.

Также исполнитель рассекретил, почему у супругов еще нет детей. Ведь они любят друг друга и точно будут хорошими родителями. Джастин отметил, что у Хейли есть определенная цель, которую она хотела бы достичь как женщина. Он добавил, что считает, что она еще не готова к рождению детей, но это для него вполне нормально.

Смотрите интервью Джастина Бибера онлайн: