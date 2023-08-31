Как назвать ребенка в сентябре: все Дни ангела первого месяца осени

Имя имеет немаловажное значение для каждого человека. В сентябре есть множество вариантов красивых имен как для парней, так и девочек.

Каждый день в церкви вспоминают какую-нибудь святую или святого. Считается, если назвать ребенка в его или в его честь, то у малыша на протяжении всей жизни рядом будет заместитель и охранник. 24 Канал подскажет, кто будет праздновать именины в сентябре и какие имена наиболее подходят для каждой даты рождения.

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Отметим, что с 1 сентября УПЦ переходит на новоюлианский календарь, поэтому и даты празднования именин будут отличаться по сравнению с прошлым годом.

Календарь именин на сентябрь 2023 по новому лианскому календарю

1 сентября – Семен, Марфа, Наталья, Семен, Татиана.

2 сентября – Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иоанн, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Руфина, Серафима, Стефан, Феодор, Федосий, Феодот, Филипп, Юлиан.

3 сентября – Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иоанн, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феоктист, Феофан, Филипп, Харитон.

4 сентября – Яким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иоанн, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.

5 сентября – Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Феодор.

6 сентября – Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

7 сентября – Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.

8 сентября – Иван, Георгий.

9 сентября – Яким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон.

10 сентября – Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татиана.

11 сентября – Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.

12 сентября – Алексей, Афанасий, Даниил, Иоанн, Никодим, Николай, Семен, Феодор, Юлиан.

13 сентября – Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.

14 сентября – Иоанн, Николай.



Как назвать ребенка в сентябре / Фото Canva

15 сентября – Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иоанн, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков.

16 сентября – Алексей, Виктор, Григорий, Дорофий, Иосиф, Людмила, Сергей.

17 сентября – Александра, Вера, Иоанн, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, София, Феодосии.

18 сентября – Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Иван, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Ян, Ариадна, Арина, Евфросинья, Ирина, София.

19 сентября – Алексей, Гаврило, Георгий, Давид, Егор, Игорь, Константин, Макар, Николай, Нил, Теодор, Трофим, Федор, Мария.

20 сентября – Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Остап, Теодор, Федор, Ян, Татьяна.

21 сентября – Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.

22 сентября – Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Параска.

23 сентября – Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.

24 сентября – Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

25 сентября – Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.

26 сентября – Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

27 сентября – Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор, Федор, Акулина, Феврония.

28 сентября – Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

29 сентября – Иван, Иоанн.

30 сентября – Который, Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен, Серафим, Александра, Аполлинария.