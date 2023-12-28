Новый календарь Дней ангела на январь 2024 года: кто будет праздновать свои именины
28 декабря 2023, 17:24Читати новину українською
В январе будет много Дней ангела. К примеру, Александра, Василия, Марии, Анастасии и Петра. Календарь именин может помочь родителям, у которых уже скоро должен родиться ребенок, выбрать для него имя.
С переходом Украины на новоюлианский календарь, даты некоторых Дней ангела изменились. Какие именины будем отмечать в январе 2024 года, расскажет 24 Канал.
Актуально Какие именины украинцы будут праздновать в декабре 2023 года
Календарь Дней ангела на январь
- 1 января - Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия.
- 2 января - Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана.
- 3 января - Гордей, Арина, Ирина.
- 4 января — Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Иаков.
- 5 января - Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна.
- 6 января – Иван, Ян.
- 7 января - Афанасий, Василий, Иван, Ян.
- 8 января - Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доминика.
- 9 января - Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.
- 10 января - Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.
- 11 января - Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Теодор, Федор.
- 12 января – Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.
- 13 января - Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Иаков.
- 14 января – Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иеремей, Иоанн, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.
- 15 января - Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Илона.
- 16 января – Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Неонила.
- 17 января - Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина.
- 18 января — Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.
- 19 января - Антон, Макар, Николай, Петр, Федор.
- 20 января – Павел, Семен, Инна.
- 21 января - Евгений, Иван, Илья, Максим, Анастасия, Анна.
- 22 января - Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия.
- 23 января - Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина.
- 24 января - Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ксения.
- 25 января - Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр.
- 26 января - Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария.
- 27 января – Дмитрий, Иван, Петр.
- 28 января – Владимир, Георгий, Ольга.
- 29 января - Дмитрий, Иван, Константин, Роман.
- 30 января - Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.
- 31 января – Виктор, Иван, Илья, Никита.