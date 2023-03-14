С Днем украинского добровольца: патриотические картинки-поздравления с праздником
14 марта отмечают особый праздник – День украинского добровольца. Памятная дата была утверждена Верховной Радой Украины в 2017 году. С тех пор мы чествуем мужество добровольцев, вставших на защиту суверенитета нашего государства.
День украинского добровольца отмечают, когда сформировался первый добровольческий батальон на полигоне в Новой Петровке. Это произошло 14 марта 2014 года. В этот день 500 бойцов из Самообороны Майдана решили защищать украинские земли против российских оккупантов, информирует 24 Канал.
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Патриотические картинки-поздравления с Днем украинского добровольца
В 2014 году добровольцы были людьми, которые остановили враждебное наступление российских войск на Украину. Они и сегодня сражаются на российско-украинской войне за нашу победу. Поэтому такой день хорошая возможность поблагодарить наших защитников за их преданность и мужество.