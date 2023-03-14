С Днем украинского добровольца: патриотические картинки-поздравления с праздником

14 марта отмечают особый праздник – День украинского добровольца. Памятная дата была утверждена Верховной Радой Украины в 2017 году. С тех пор мы чествуем мужество добровольцев, вставших на защиту суверенитета нашего государства.

День украинского добровольца отмечают, когда сформировался первый добровольческий батальон на полигоне в Новой Петровке. Это произошло 14 марта 2014 года. В этот день 500 бойцов из Самообороны Майдана решили защищать украинские земли против российских оккупантов, информирует 24 Канал.

Читайте также Переходим на летнее время-2023: когда в Украине переводят часы

Патриотические картинки-поздравления с Днем украинского добровольца

В 2014 году добровольцы были людьми, которые остановили враждебное наступление российских войск на Украину. Они и сегодня сражаются на российско-украинской войне за нашу победу. Поэтому такой день хорошая возможность поблагодарить наших защитников за их преданность и мужество.



Картинки-поздравления с Днем украинского добровольца 2023 / Фото Pinterest Картинки-поздравления с Днем украинского добровольца 2023 / Фото Pinterest



Патриотические картинки для приветствия добровольцев / Фото Pinterest Патриотические картинки для приветствия добровольцев / Фото Pinterest



С днем украинского добровольца 2023: картинки для поздравления / С днем украинского добровольца 2023: картинки для поздравления / Фото Pinterest

Фото Pinterest



Патриотические картинки для поздравления с Днем добровольца / Фото Pinterest Патриотические картинки для поздравления с Днем добровольца / Фото Pinterest



Картинки-поздравления с Днем добровольца для самых родных / Фото Pinterest

Картинки-поздравления с Днем добровольца для самых родных / Фото Pinterest