Теплые слова для самых родных: поздравления с Днем матери в прозе и стихах

День матери – особый праздник, посвященный материнству. Это хороший повод почтить и выразить благодарность матерям за их любовь, заботу и жертвенность. Поздравления с Днем матери в прозе и стихах – читайте дальше.

День матери прекрасная возможность обратиться к своей маме и выразить ей свои чувства благодарности, любви и уважения. Этот праздник напоминает нам о важности роли мамы в семье и обществе. 24 Канал собрал хорошие поздравления ко Дню матери в прозе и стихах.

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Поздравление с Днем матери в прозе

Мамочка, милая, родная, любимая! Хочу поздравить тебя с Днем матери! Ты самая лучшая мама в мире! Я очень люблю тебя, горжусь тобой, и бесконечно благодарна за все, что ты сделала для моей счастливой жизни. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты никогда не болела, чтобы успех был твоим постоянным попутчиком, чтобы ты не переживала по пустякам, а твое доброе сердце всегда оставалось таким же отзывчивым. С безумной любовью и благодарностью, твоя дочь.

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В День матери желаю вам светлой материнской радости – здоровых, веселых и счастливых детей, желаю вам с годами не потерять обаяния, не перестать вдохновлять и мечтать, надеяться и любить. Пусть ваши дни наполнятся искренними улыбками, яркими достижениями и приятными сюрпризами!

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Поздравляю с одним из самых нежных праздников – днем матери! Желаю каждой женщине, которая достойна называться гордым словом – мама, огромного счастья. Чтобы ласковые глаза светились добротой и гордостью своих детей. Чтобы радость и легкость сопровождали и вдохновляли. Будьте любимыми, необходимыми и ценными!

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Сегодня все дети на всем белом свете несут цветы матерям. Сегодня пусть солнце приветливо светит, всем мамам, подарившим нам жизнь. Желаю, чтобы только счастье, нежность и ласка катились из самых родных и милых глаз. Я буду стремиться, чтобы ты могла гордиться мной. Я постараюсь, чтобы ты всегда могла улыбаться. Я оправдаю все твои надежды и никогда не подведу. С днем матери, моя самая лучшая мама на свете!

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Дорогая мамочка! От всего сердца поздравляю тебя с Днем матери! Спасибо за все, что ты сделала для меня! Твоя поддержка, понимание, доброта и любовь помогли мне в жизни. Желаю тебе оставаться такой же красивой и стильной, целеустремленной и успешной, счастливой и жизнерадостной. Пусть удача тебе всегда улыбается!

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Поздравляю с Днем матери! Пусть этот трогательный и теплый праздник ознаменуется материнской улыбкой, радостью и добром. Желаю каждой маме на свете только лучшего. Здоровья, крепкой семьи, надежности и уверенности, достатка и гордости за своих детей. Счастье в ваших любящих глазах и мире в сердце!

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Дорогая мамочка! Прости меня, пожалуйста, за оскорбления и тревоги, принесенные тебе, ненароком сказанные и больно ранящие слова! Когда я прошу тебя прощения, на душе так становится легко, будто я смыла с нее все грехи. Я тебя очень люблю. И я не смогу пережить, если тебя потеряю! Благодарю тебя за все!

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Поздравляю с Днем матери и от всего сердца хочу пожелать искренних объятий и крепких детских поцелуев, веселых выходок и душевных разговоров, счастливых надежд и верной удачи, семейного счастья и стремления к достатку. Желаю, чтобы дети были подлинным смыслом и радостью жизни, чтобы на пути было много успешных рассветов и хороших новостей.

Мамочка любимая, самая добрая, самая красивая! Поздравляю тебя с Днем матери! Спасибо тебе за тепло рук и объятий, за добрые утренники и вкусные вечера, за уют и комфорт в жизни! Спасибо, мамочка, тебе за все! Пусть твое здоровье будет крепче стали, нервы толще каната, улыбка шире Днепра, а твои самые красивые в мире глаза сияют от счастья! С Днем Матери!

Поздравления с Днем матери в стихах

С Днем матери тебя поздравляю,

Желаю солнечных минут.

В глазах детских прочесть

Прекрасного времени мерное течение.

Неси звание свое счастливо,

Пусть оно дарит сил,

Пусть детская улыбка будет

Яснее всех светил!

Пусть здоровые дети будут,

Тогда ты будешь счастлива.

Желаю нежности, любви,

Понимание, теплоты!

***

Мамочка, мать, мамочка,

Тебя поздравлю, к тебе иду.

Пусть счастье душу твою завоюет,

Душа над мечтами путешествует.

Чтобы каждый день был счастлив,

А если неприятность – он быстро промелькнул.

Теплых воспоминаний, хороших друзей, добра,

Чтобы в сердце всегда буйствовала весна.

***

Мамочка моя родная,

Лучшая во всем мире.

Тебе слова благодарности,

Тебе яркие цветы!

Веселая будь, богатая,

Счастливо улыбайся.

И разным препятствиям

Никогда не сдавайся!

***

В День Матери желаю

Красоты, наслаждения

И вечной красоты!

От Бога – здоровье,

Сил – от природы!

Тепла и вдохновения,

Любви и смеха,

От родных и друзей –

Безграничного удовольствия!

***

Я поздравляю тебя, с большим праздником.

Я тебе желаю радости много.

Пусть смеется солнце с голубого неба,

И роза первая зацветет для Тебя.

Пусть в жизни твоей горя не бывает,

На устах улыбка маком расцветает.

Пусть для Тебя хороша будет каждый день,

Дорогая мамочка – будь всегда счастлива.

Еще Тебе желаю цветение разнимаю,

Голубое небо и все, что у меня есть.

Да любит Тебя, кто мил души,

Этого я от сердца желаю Тебе!

***

Мама! Дай руки твои поцелую

И прижму я тебя к груди…

Я так люблю тебя, мама и ценю,

Ты самая родная для меня из людей!

Искренне с Днем матери я поздравлю,

Нежность свою тебе щедро отдам!

Счастья и здоровья тебе пожелаю,

Ты самая хорошая в мире из мам!

***

С Днем Матери тебя поздравляю,

Всего лучшего желаю!

Здоровье, силы и долголетие,

Чтобы праздновала ты столетие!

Мамочка милая, в знак уважения

Весь мир да послушным станет!

Все цветы на земле – для тебя.

Улыбайся, больше мне не надо.

***

Кроткая, родная, добрая и простая,

Наша дорогая, наша золотая,

Натруженные руки, мудрые слова,

Вам, мама, никогда нет покоя.

Так что позвольте в день такой праздничный

Пожелать счастья, радости в жизни,

Чтобы не знали, мама, горя Вы никогда

И до 100 лет Вы жили для нас!

***

Мамочка, пусть сбудется все, что ты хочешь,

Пусть сбудется все, что ждешь,

Пусть тропа проляжет в розах,

Которую ты в жизни прокладываешь.

Мамочка, да будет удача во всем,

Благополучие да будет в доме,

Богатство и радость и воодушевление,

И уважение человеческое, и уважение!

***

Никто любить так не умеет,

Никто так словом не согреет,

Никто не сможет так ждать,

Как родная наша мать.

Так дай же, Боже, в кругу рода,

В кругу рода, а в доме согласие.

Счастье, любви, добрую судьбу,

Совершив тем самым задуманную волю.