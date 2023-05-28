Профессиональный праздник ученых: искренние поздравления в картинках с Днем химика

День химика – праздник, которым отмечают вклад специалистов в развитие науки и популяризируют интерес к химии. В этом году он отмечается 28 мая. Мы собрали для вас хорошие поздравления в картинках с Днем химика.

День химика – профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности Украины. Его традиционно празднуют в последнее воскресенье мая Указом Президента Украины от 7 мая 1994 года. 24 Канал собрал самые искренние картинки-поздравления с праздником.

Смотрите также Больше не 7 января: когда будем праздновать Рождество в 2024 году по новому календарю

Картинки-поздравления с Днем химика



С Днем химика / Фото Depo.ua



С Днем химика / Фото Depo.ua



С Днем химика / Фото Depo.ua



С Днем химика / Фото alsichrom



С Днем химика / Фото Vitannya



С Днем химика / Фото Кафедра химии среды



С Днем химика 2023



День химика 2023 / Фото Amazing Ukraine