Профессиональный праздник ученых: искренние поздравления в картинках с Днем химика
28 мая 2023, 07:30Читати новину українською
День химика – праздник, которым отмечают вклад специалистов в развитие науки и популяризируют интерес к химии. В этом году он отмечается 28 мая. Мы собрали для вас хорошие поздравления в картинках с Днем химика.
День химика – профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности Украины. Его традиционно празднуют в последнее воскресенье мая Указом Президента Украины от 7 мая 1994 года. 24 Канал собрал самые искренние картинки-поздравления с праздником.
Смотрите также Больше не 7 января: когда будем праздновать Рождество в 2024 году по новому календарю
Картинки-поздравления с Днем химика
С Днем химика / Фото alsichrom
С Днем химика / Фото Кафедра химии среды