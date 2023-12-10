Особенная и единственная, – Кулеба трогательно поздравил любимую с юбилеем и показал редкое фото
Источник:Дмитрий Кулеба
Избранница министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая на днях отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 40 лет. С днем рождения возлюбленную поздравил и Дмитрий.
Он написал трогательное поздравление. Кроме того, поделился редким общим фото звездной пары.
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Дмитрий Кулеба поздравил любимую с днем рождения
Министр иностранных дел Украины поделился фото, на котором они вместе сидели на публичном мероприятии. Дмитрий выглядел роскошно в клетчатом костюме и галстуке, а его партнерша предстала в стильной блузке цвета хаки и нестандартных серьгах.
Я пропустил много твоих дней рождений. Но больше не пропущу ни одного. Ты особенная и единственная. Всегда смотри в будущее смело. C Днем рождения,
– написал Кулеба.
Реакция сети
В комментариях под постом подписчики присоединились к поздравлениям Светланы.
- "С именинницей. Она у вас очаровательная. Мира и добра";
- "Какое хорошее фото. Мои самые искренние поздравления!";
- "Как хороши";
- "Поздравляем с праздником. Берегите любовь и свой надежный тыл";
- "C Днем рождения".
Отношения Дмитрия и Светланы
- Информация об их романе появилась еще в декабре 2021 года. Тогда в СМИ распространили фотографии пары вместе.
- Однако в течение двух лет Дмитрий с любимой решили держать свои отношения в секрете.
- Стоит отметить, что в этот период Кулеба был официально женат на Евгении Кулебе, известном депутате Киевсовета и матерью его двоих детей. В апреле 2022 года Дмитрий и Евгения развелись.
- После этого Кулеба и Павелецкая рассекретили свои отношения. Тогда женщина поздравила избранника с днем рождения.