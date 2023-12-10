Особенная и единственная, – Кулеба трогательно поздравил любимую с юбилеем и показал редкое фото

Избранница министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая на днях отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 40 лет. С днем рождения возлюбленную поздравил и Дмитрий.

Он написал трогательное поздравление. Кроме того, поделился редким общим фото звездной пары.

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Дмитрий Кулеба поздравил любимую с днем рождения

Министр иностранных дел Украины поделился фото, на котором они вместе сидели на публичном мероприятии. Дмитрий выглядел роскошно в клетчатом костюме и галстуке, а его партнерша предстала в стильной блузке цвета хаки и нестандартных серьгах.

Я пропустил много твоих дней рождений. Но больше не пропущу ни одного. Ты особенная и единственная. Всегда смотри в будущее смело. C Днем рождения,

– написал Кулеба.

Реакция сети

В комментариях под постом подписчики присоединились к поздравлениям Светланы.

"С именинницей. Она у вас очаровательная. Мира и добра";

"Какое хорошее фото. Мои самые искренние поздравления!";

"Как хороши";

"Поздравляем с праздником. Берегите любовь и свой надежный тыл";

"C Днем рождения".

Отношения Дмитрия и Светланы