Сегодня, 8 сентября, общественный вещатель объявил представителя Украины на Детском песенном конкурсе "Евровидение-2020". В Национальном отборе победил Александр Балабанов с песней "Відкривай".

Победителя Нацотбора определяли среди 11 финалистов по итогам голосования жюри и зрителей, говорится на сайте Общественного вещания.

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Украинские исполнители, среди которых Alina Pash, Тарас Тополя и Дмитрий Шуров, проголосовали именно за Александра Балабанова.

Поздравляю победителя! Это на самом деле очень крутой артист. Если бы я был членом жюри – мне было бы трудно голосовать, ведь лично мне все дети понравились. Александр Балабанов тоже был одним из моих фаворитов. Мне кажется, что мы экспортируем такой современный вид украинской музыки в Европу. У нас идет крутая музыкальная волна детей-артистов,

– прокомментировал член правления UA: Общественное вещание Ярослав Лодыгин.

Что известно об Александре Балабанове

14-летний представитель от Украины на Детское Евровидение родился в Донецке. Известно, что он увлекается вокалом с детства, в 4 года начал посещать детский коллектив из народного пения. В 8-летнем возрасте с родителями переехал в Киев, где начал учиться эстрадному вокалу и поступил в школу искусств на музыкальное отделение.

Александр свободно говорит на английском языке, а также изучает немецкий и турецкий. Александр – победитель и лауреат почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

"Я отдаю свой голос за Александра Балабанова. Саша – самобытный вокалист, харизматичный и уверенный юный артист, но больше всего в нем цепляет то, как он чувствует музыку и кайфует от нее. Я верю, что такой искренний и талантливый музыкант сможет прозвучать качественно в любом формате. Александр, удачи, и пусть тебя откроет весь мир. Love, peace, music", – отметил солист группы Pianoboy, член жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2020 Дмитрий Шуров.

Александр Балабанов "Відкривай": слушать онлайн

Напомним, Детское Евровидение состоится 29 ноября в столице Польши Варшаве. В 2019 году Украину представляла София Иванько. Девочка в финале получила 59 баллов и заняла 15 место в турнирной таблице. На сцену она вышла с композицией The Spirit of Music, которая рассказывает о могучей силе музыки.