В сети появились новые кадры декабрьского номера глянца Vogue Germany, которые модель Ирина Шейк отсняла еще несколько месяцев назад. На фото она позировала в дерзких полупрозрачных нарядах от мировых модных брендов.

Если раньше фэшн-эксперты и поклонники обсуждали только обложку немецкого Vogue, на которой роскошная Ирина Шейк появилась в прозрачном платье с блестками от Dolce&Gabbana, то теперь публика увидела больше фотографий, отснятых дуэтом фотографов Luigi & Iango в Италии.

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Дерзкие образы Ирины Шейк для Vogue

Для съемки стилисты подобрали модели наряды только от премиальных домов моды, завоевавших мировую славу в фэшн-индустрии. Она примерила вещи от Dolce & Gabbana, Chanel, Saint Laurent и Miu Miu. На этот раз звезда не стала ограничиваться только платьями и показала фантастическое тело в разных look.

Так, Ирина Шейк примерила облегающую юбку миди, которую соединила с высокими лакированными ботфортами, бюстгальтером и ожерельем на шее, роскошное боди с объемными рукавами и камнями на груди. Она также продемонстрировала фигуру в прозрачных вечерних платьях и комбинезонах с кружевными вставками. На озере Комо звезда позировала в стильном костюме, который состоял из топа без бретелек с драгоценностями и длинной приталенной юбки.

Фото Ирины Шейк для Vogue Germany