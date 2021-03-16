День святого Патрика – праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в честь ирландского святого Патрика. День является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В других странах мира его отмечают неофициально, в том числе и в Украине.

День святого Патрика 2021: что это за праздник

Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.

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День святого Патрика уже давно приобрел большую популярность и перешагнул через границы Изумрудного острова. Празднования в честь Святого Патрика проходят по всему миру. В этот день каждый может стать ирландцем, если только захочет – так говорится в одной из самых распространенных шуток.



День святого Патрика: яркое празднование в Ирландии

История праздника День святого Патрика

Ирландцы начали отмечать День святого Патрика в качестве своеобразного национального праздника еще в X-XI ст., причем не только на территории Ирландии, но и в других европейских странах, где была ирландская диаспора. В начале XVII века католическая церковь включила этот день в литургический календарь. Церковное торжество переносится, если день памяти святого приходится на Страстную неделю (неделя перед Пасхой). Празднуют День святого Патрика 17 марта практически во всех странах, а в некоторых он растягивается на несколько дней.

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День святого Патрика: история праздника

День святого Патрика – обычаи и традиции

В праздновании этого дня тесно переплелись христианские и языческие традиции. Очень трудно отделить одно от другого, да, и не нужно, учитывая то что именно это переплетение делает праздник всенародно любимым.

Некоторые люди ежегодно планируют паломничество в Чистилище святого Патрика, которое обычно ассоциируется с покаянием и духовным исцелением с начала 13-го века. Оно расположено на острове Стейшн посреди озера Лох-Дерг в графстве Донегол. Говорят, что все, кто пришел в святилище в покаянии и вере, получат прощение за свои грехи.



День святого Патрика – традиции празднования

К христианским традициям можно отнести ежегодное восхождение паломников на святую гору Croagh Patrick. Согласно преданию, именно на этой горе святой Патрик совершил одно из своих чудес – изгнал всех змей. История говорит, что в то время как святой Патрик постился, змеи напали на него, а он сбросил всех змей в океан. Однако, считается, что не было никаких змей в Ирландии после последнего ледникового периода.

Еще с языческих времен в Ирландии сохранилась традиция громко отмечать праздники. К народным обычаям относится распития хотя бы одной рюмочки спиртного в каком-нибудь ирландском баре. Самыми популярными алкогольными напитками в этот праздник считались зеленое пиво, сваренное по специальному рецепту, и всемирно известный ирландский виски. Существует так называемая "Чарка Патрика" – единица измерения выпиваемого виски. Предание предписывает положить в бокал лист клевера до того, как выпить бокал виски. В народе так и говорят – "осушим трилистник". Интересно, что в самой Ирландии День святого Патрика долгое время считался исключительно религиозным праздником, а до семидесятых годов прошлого столетия ирландские законы запрещали пабам работать в этот праздник.

Символы праздника

По народной же традиции этот праздник принято встречать в зеленой одежде (зеленый – цвет весны, Ирландии и трилистника). Желательно также украсить свой костюм живой или стилизованной веточкой трилистника и ирландским флагом. Постепенно появился обычай прикалывать к одежде веточки живого трилистника, который считается в Ирландии символом праздника.



Символы Дня святого Патрика

Еще один символ праздника – лепреконы. Но "визитной карточкой" Дня святого Патрика лепреконы стали отнюдь не сразу. Пока праздник носил исключительно религиозный характер, а все развлекательные заведения, в том числе и пабы, в этот день были закрыты, его символизировал только лист клевера (трилистник). Но когда празднования стали более светскими, нужен был понятный и забавный персонаж, который можно было бы изображать на сувенирной продукции. Сам Патрик на эту роль не подходил, поэтому маркетологи вспомнили о кельтских мифах и о лепреконах. Так эти существа обрели новую жизнь.

Лепрекона традиционно изображают как рыжебородого человечка, ростом с ребенка, который имеет скверный характер и знает, где спрятаны сокровища. Поэтому считается, что если 17 марта поймать лепрекона и не сводить с него глаз, то он, в обмен на свободу, обязательно расскажет, где спрятан заветный горшок с золотом. Лепреконов не стоит путать с гномами, ведь это два совершенно разных существа. Согласно легендам, гномы славятся тем, что добывают драгоценные металлы и камни, а у лепреконов профессия сапожников и в сказках они всегда охотно "подлатают" вам обувь.

Места чествования святого Патрика

Наиболее известное место, посвященное святому Патрику – собор в Дублине, который является крупнейшим храмом в Ирландии. Этот собор был настолько почтенным и почитаемым, что здесь даже проходили церемонии посвящений в рыцари, орден которых также назвали в честь святого Патрика.



Места чествования святого Патрика в Ирландии

Сегодня собор – место проведения многих общественных событий и остается одной из самых привлекательных достопримечательностей Ирландии. Ежегодно, в ноябре, здесь отмечают ирландский День Памяти, на котором присутствует президент страны.

Святого Патрика почитают не только в Ирландии, а его храм в центре Нью-Йорка этому доказательство. Один из величайших образцов неоготики, нью-йоркский собор святого Патрика, первый камень которого заложили в 1856 году, ежегодно очаровывает миллионы туристов.



День святого Патрика: храмы

Когда-то церковь своими башнями была выше всех домов, которые ее окружали, однако, с течением времени и развития общества, собор "зажали" огромные небоскребы. Однако, даже на таком контрасте этот собор святого Патрика не утратил своего величия и красоты.