Сейчас праздник отмечается во многих странах мира. В этот день важно говорить о положительном и отрицательном влиянии людей на планету. Больше информации узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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Международный день Матери-Земли: история праздника

Ранее в Соединенных Штатах Америки был другой праздник – День деревьев. На одном из заседаний Совета по вопросам сельского хозяйства штата Небраска, которое состоялось 4 января 1872 года, общественный деятель Джон Стерлинг Мортон выдвинул интересную инициативу – ввести праздник посадки деревьев. Уже 10 апреля 1872 года событие провели. Людям, которые посадили наибольшее количество деревьев, даже давали подарки. В 1875 году День деревьев получил официальный статус в штате Небраска. Его начали отмечать 22 апреля – именно тогда родился Джон Мортон.

Что это за праздник – День Земли / Фото Canva

22 апреля 1970 года в США состоялась масштабная акция ко Дню Земли, на которую пришло более 20 миллионов человек. Инициатором события стал американский политик и экоактивист Гейлорд Нельсон. На международном уровне праздник начали отмечать с 1990 года. Он до сих пор считается достаточно популярным.

Как празднуют Международный день Матери-Земли

В Международный день Матери-Земли в разных странах мира проводятся мероприятия, посвященные экологическим проблемам современности. Каждый человек может подумать над тем, как вредит и как помогает планете своими действиями. Также в этот праздник звучит Колокол Мира, который призывает всех позаботиться о Земле. Кроме того, он объединяет разные народы, независимо от их расы, вероисповедания и прочего.