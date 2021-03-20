Не секрет, что планета Земля является домом для всего живого. Мы рождаемся на ней, живем, пользуемся ее благами и можем гордо называть себя землянами. Ученые еще исследуют, есть ли жизнь на других планетах кроме нашей. Однако, на планете Земля она зародилась впервые. Почему День Земли-2021 является таким особенным читайте дальше

День Земли – особое событие для каждого человека. Этот праздник касается всех без исключения и обладает особой атмосферой. В этот день мы должны поблагодарить нашу планету за свою жизнь, за возможность дышать и чувствовать красоту этого мира.

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День Земли 2021: история создания праздника

День Земли – праздник, который объединяет целые народы и напоминает им о том, что они все живут вместе, а не по отдельности. Это день – напоминание о том, что каждый человек тесно связан с нашей планетой и всеми ее экосистемами, и каждое наше действие или решение непременно отражаются на общей картине состояния дел в мире – оставляя как плохие, так и хорошие следы.



День Земли 2021 празднуют 20 марта

Желая почтить нашу мать-планету, люди придумали праздник, и назвали в честь нее. Дату ввели по инициативе ООН, при этом подобных праздников весной два – один отмечают в День весеннего равноденствия, 20 марта, а второй – 22 апреля. Разница между этими датами в их смысле. Первый праздник Дня Земли, который празднуют 20 марта, имеет гуманистическую направленность, а второй, который отмечают 22 апреля, направлен призвать людей быть экологически сознательными.

День Земли 20 марта был утвержден и официально избран в 1971 году. Его символизм заключается в том, что именно в День весеннего равноденствия меняется биологический ритм планеты и она обновляется и возрождается. В общем, в двух праздников единственная цель – привлечь внимание общественности к нашему общему дому и внушить людям о необходимости бережного отношения к природе. Этот праздник является поводом задуматься о том, что нас окружает. Ведь в результате своей жизнедеятельности человек наносит значительный ущерб планете, что может привести к ее разрушению.



День Земли 2021

"Основателем" Дня Земли, который отмечается 22 апреля, считают Джона Мортона, американского деятеля. Считая, что планете необходимо бережное отношение, в 1840-х годах он начал сажать деревья и кустарники и убеждать знакомых в важности таких поступков.

В 1871 году, став секретарем Территории Небраска, он сразу же провел праздник с интересным названием – День дерева. Мортон привлек всех желающих к высадке деревьев в местных парках, чем вызвал неистовый восторг у горожан. Тогда жители Небраски высадили очень много деревьев и таким образом начали своеобразное экодвижение.

Из года в год этот день становился все популярнее и популярнее. Уже 22 апреля 1970 года сенатор Конгресса США Гейлорд Нельсон и студенты Гарвардского университета под руководством Денниса Хайеса провели День Земли, посвященный размышлениям над проблемами уязвимости окружающей среды.