14 октября – День защитников и защитниц Украины 2022: история основания праздника

Ежегодно 14 октября в Украине отмечают государственный праздник – День защитников и защитниц Украины. Наши воины сегодня оберегают мирное небо и защищают нас от вражеских пуль и ракет. Они смелы и отважны, а их самопожертвование поражает весь мир.

Праздник был начат 14 октября 2014 года указом тогдашнего президента Украины под названием "День защитника Украины", а 14 июля 2021 года Верховная Рада Украины переименовала его в "День защитников и защитниц Украины". Также в этот день украинцы отмечают еще несколько важных праздников, в частности, День Украинского казачества, День создания УПА и Покрова Пресвятой Богородицы, отмечает 24 канал.

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История Дня защитников и защитниц Украины

Предпосылкой создания праздника Дня защитников и защитниц Украины была тенденция отказа всех советских символов и праздников. Украинское общество таким образом отреагировало на вооруженную агрессию России против Украины в 2014 году.

Этот день заменил советский праздник "День защитника Отечества", который отмечали 23 февраля. А дата праздника была выбрана не случайно, ведь 14 октября украинцы также отмечают День казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.

В 2022 году День защитников и защитниц Украины наши воины встречают на поле боя из-за вооруженной агрессии России против Украины. В это нелегкое время они являются олицетворением несокрушимости украинского духа. Каждый день воины борются за целостность Украины и показывают свою верность ей до последнего вздоха. Они сегодня стоят в проломе за нашу свободу и мирное небо.

История Дня защитников и защитниц Украины / Фото "Офис Президента"

Традиции Дня защитников и защитниц

Нам стоит никогда не забывать какой ценой сегодня борется наша свобода. В этот праздник следует отметить герои и героинь, отдавшие свою жизнь за Украину в битве. Также поблагодарить всех воинов, оберегающих наше небо от бомб и ракет врага, которые закрывают собой мирное население и спасают детей.

Обычно в этот день проходили различные праздничные мероприятия: фестивали, концерты, соревнования, семинары, выставки. Но лучший способ того, как можно поздравить наших защитников сейчас, – это задонатить на помощь армии и делать все возможное со своей стороны для нашей победы.

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