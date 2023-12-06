День Вооруженных Сил Украины 2023: замечательные картинки-поздравления и история праздника

День Вооруженных сил Украины в этом году отмечают в среду, 6 декабря. Не забывайте сегодня поздравить защитников и защитниц.

Каждый год 6 декабря отмечают День Вооруженных Сил Украины. Профессиональный праздник сегодня отмечают смелые и мужественные военнослужащие и военнослужащие, пишет 24 Канал.

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История дня ВСУ

6 декабря следует упоминать не только создание армии Украины в 1991 году, но и напоминать себе об украинском войске на страницах истории. 6 декабря 1919 начался Первый зимний поход армии УНР. Эта армия называлась "Действенная армия УНР", она сформировалась двумя годами ранее на национальных началах и имела отдельные ранги, не похожие на иностранные. К сожалению, войско просуществовало недолго. Среди украинских военных формирований следует помнить об УПА и Легионе украинских сечевых стрелков.

В 1991 году Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины", а через 2 года начали официально праздновать День ВСУ. До полномасштабного вторжения в этот день проходили торжественные церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, вручение наград, праздничные концерты.

Не будем забывать наших защитников в День Вооруженных Сил Украины и задонатить на нужды бойцов.

Картинки-поздравления с Днем ВСУ



День ВСУ / Фото с сайтов городских советов



День ВСУ / Фото с сайтов городских советов



День ВСУ / Фото ArmiyaInform



День ВСУ / Фото "Ровно Медиа"

День ВСУ / Фото с сайтов городских советов