День великомученицы Анастасии: почему сегодня нельзя ходить по дому босиком

22 декабря в Украине отмечается День памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Также сегодня – День энергетика и День зимнего солнцестояния.

Анастасия родилась в семье, где отец был язычником, а мать тайно исповедовала христианскую веру. Женщина решила отправить дочь на воспитание и обучение к Хрисогону, которого в то время люди уважали за знания, передает 24 Канал.

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Когда мать Анастасии умерла, отец решил выдать девушку замуж за отступника Помплия. Брак не был счастлив. Более того, Анастасия рассказывала мужчине, что имеет неизлечимую болезнь, поэтому не может с ним спать.

Несмотря на свой брак с отступником, великомученица не забывала помогать христианам. Она переодевалась в старую одежду и ходила по римским тюрьмам, где беспокоилась о больных. В народе Анастасию называли Узорешительницей, потому что девушка умела забирать страх, печаль и отчаяние у людей.

Однажды Помплий узнал о тайной роботе своей жены. Поэтому решил ее наказать: жестоко избил, запер в комнате и приставил к двери часовых. Помплий издевался над Анастасией еще долгое время. Однако впоследствии он умер.

После смерти мужа великомученица приняла решение раздать его наследие нуждающимся. Однако информация дошла до императора Диоклетиана, который был против христианства. Поэтому он приказал привязать Анастасию к столбу и сжечь ее.

Великомученица Анастасия / Фото УПЦ Киевского патриархата

Что нельзя делать

Нельзя ходить по дому босиком, потому что привлечете в семью нищету.

Девушкам лучше не прокалывать уши, потому что раны будут долго заживать.

Беременным запрещается шить и вышивать.

Нельзя злословить и издеваться над животными, потому что начнутся проблемы со здоровьем.

Запрещено ссориться и нервничать.

Народные приметы

Если увидите, что в реках стало меньше воды, то следующее лето будет сухим.

Если на крышах будет висеть много сосулек, то в следующем году будет хороший урожай.

Погода в октябре будет такой же, как сегодня.

Если облака будут плыть против ветра, то скоро будет снег.

Если в печи будет ярко гореть огонь, то вскоре придет похолодание.

Что еще отмечают сегодня

Каждый год 22 декабря отмечается профессиональный праздник – День энергетика. Соответствующий Указ издал Верховный Совет СССР в 1966 году. После распада Советского Союза в Украине праздник решили оставить. Поэтому в этот день традиционно поздравляем украинских энергетиков и благодарим их за работу.

Также сегодня – День зимнего солнцестояния. Итак, у нас будет самый короткий день и самая длинная ночь в году. Солнцеворот стартует в 05:27 по киевскому времени. Во время зимнего солнцестояния Солнце находится ближе всего к горизонту. По верованиям наших предков, в этот период оно дарит больше тепла.