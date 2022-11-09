День украинской письменности и языка: объединяющий язык, смысл и история праздника

9 ноября в Украине отмечают официальный праздник – День украинской письменности и языка. Традиционно в этот день все украинцы пишут Радиодиктант национального единства, кроме того, в школах проводят тематические уроки по украинскому языку и литературе.

Украинский язык во всем мире – это тренд, а для нас это язык нашей борьбы и несокрушимости. На протяжении всех веков украинский язык испытывал множество притеснений и запретов со стороны разных государств, особенно со стороны России. Однако сейчас она с каждым днем все больше расцветает и приобретает новое и переосмысленное значение, пишет 24 канал.

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История создания Дня украинской письменности и языка

Официальный праздник был начат 9 ноября 1997 года Указом Президента "О Дне украинской письменности и речи". Дата праздника выбрана не случайно, ведь именно в этот день также чтят память Нестора-Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что именно по его труду "Повесть временных лет" была заложена основа для письменного украинского языка.

В этот день по традиции отмечают лучших популяризаторов украинского слова и поощряют разные издательства, выпускающие литературу на украинском языке. Также 9 ноября стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика . Цель этого конкурса – утверждение государственного статуса украинского языка, поднятие его престижа среди молодежи, воспитание уважения к традициям и культуре украинского народа.

День украинской письменности и языка – история и значение праздника / Фото Canva

Радиодиктант национального единства

Ежегодно, начиная с 2000 года, в прямом эфире "Украинского радио" транслируют "Диктант национального единства" . Этот радиодиктант является своеобразным символом единства украинцев. Все желающие в Украине и мире могут поучаствовать в написании радиодиктанта, чтобы проверить свое знание украинского языка и даже получить призы.

Отметим, что автор этого текста есть украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа – Ирина Целик. Читать текст народная артистка, Герой Украины – Ада Роговцева.

Как принять участие в Радиодиктанте национального единства

Для того, чтобы написать радиодиктант, нужно 9 ноября в 11:00 по киевскому времени включить одну из платформ:

Текст диктанта для проверки будет обнародован 10 ноября. Однако, если вы хотите, чтобы ваш диктант проверили специалисты, вы можете:

Отправить вариант бумажного письма редакции «Украинского радио» по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф дать отправку был не позднее 10 ноября.

Сфотографировать или просканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 10 ноября по адресу rd@suspilne.media или по электронной форме для получения работ. Ее обнародуют на сайте rus.radio 9 ноября.

День письменности – радиодиктант единства / Фото из открытых источников

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