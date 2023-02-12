День Трех Святых 2023: история, традиции и народные приметы праздника
12 февраля в Украине православная церковь отмечает Собор Трех Святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. В народе этот день называли Пасхальный. Эти три фигуры известны своей благочестивой жизнью и глубокой верой в Бога.
Считается, что Василий Великий, Иоанна Златоустый и Григория Богослов сыграли немаловажную роль в формировании христианства, богослужения и церковной жизни. Их мудрость и служение Богу стали примером для подражания, пишет 24 Канал.
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История Дня Трех Святых
Все три фигуры жили в четвертом веке. Василий и Григорий были уроженцами Каппадокии, были практически сверстниками и близкими друзьями. Иоанн был от них младше на 20 лет и родился в Антиохии.
В Константинополе велись длительные споры относительно того, кому из трех святых следует отдать предпочтение. Одна часть людей почитала Василия Великого, называя себя василианами, другая превозносила Иоанна Златоуста и называла себя ионантами, а третья прославляла Григория Богослова и назвала себя григорианами. Поэтому среди христиан произошло разделение.
Существует мнение, что в 1084 году митрополиту Иоанну Евхаитскому было видение, в котором три фигуры и заявили, что они равны перед Богом, требовали, чтобы человека прекратили ссориться, установив общий день празднования их памяти.
Праздник Трех Святых – история, традиции, приметы / Фото "Ровно 1"
Традиции Праздники Трех Святых
- В этот день принято посещать церковь и молиться трем святым.
- Давно существует традиция собираться всей семьей после посещения церкви и звать в гости родственников.
- Также в народе этот день называют Днем семейной святости, ведь все три семьи святых были верующими.
- В этот день следует не только вспоминать троих великих святителей, но и глубоко задуматься над способом воспитания своих детей.
- В праздник нужно находиться в мире со всеми и не ссориться, а лучше уделить время своей семье.
День Трех Святых 2023 – традиции и приметы праздника / Фото Canva
Народные приметы в День Трех Святых
- Красная луна – к сильному ветру.
- Если зайцы приходят в сады, то это к предстоящим морозам.
- Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.
- Солнце в облако закатывается – в метель.
- Волки под жильем воют – до мороза.