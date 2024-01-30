День Трех Святителей: традиции праздника и народные приметы на этот день

Сегодня, 30 января, по новоюлианскому календарю в церкви чтят память сразу трех святых: Григория Богослова, Иоанна Златоустого и Василия Великого. Ранее этот праздник отмечался 12 февраля.

Во времена, когда правил византийский император Алексей I Комнина, христиане спорили о том, кто из трех святых главный. Однако однажды митрополиту Евхаитскому Иоанну Мавроподу приснился сон. Тогда к нему пришли Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов и сказали, что они все равны. С тех пор их память люди чтят в один день, пишет 24 Канал.

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День Трех Святителей: традиции праздника

По традиции, в этот день нужно привести в порядок дом. Считается, что так в семью придут благополучие и везение. Кроме того, сегодня людям нужно мириться друг с другом, если есть какие-то конфликты. В противном случае ссоры будут возникать в течение всего года.

Также на День Трех Святителей люди обязательно идут в церковь и молятся Иоанну Златоустому, Григорию Богослову и Василию Великому. В частности, у святых просят семейного благополучия, достатка и взаимопонимания.

Интересно, что во времена наших предков девушки гадали на любимого. Они вешали на деревья разноцветные ленты и говорили имя парня, который не обращал на них внимания.

День Трех Святителей: народные приметы