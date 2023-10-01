День териториальной обороны: история праздника и поздравительные картинки для защитников
1 октября в Украине отмечают не только День защитника и защитницы, но и День териториальной обороны. Это молодой праздник, который основали недавно.
Владимир Зеленский ввел День териториальной обороны в 2020 году своим указом. Президент решил, что дата будет приходиться на первое воскресенье октября, в этом – это 1 октября, пишет 24 Канал.
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История праздника
День териториальной обороны призван подчеркнуть важность этих войск в защите нашего государства.
На момент 2020 года продолжалась ООС, где войска ТРО почти не были привлечены. Но с каждым годом создавались новые подразделения, а силы теробороны эволюционировали.
В начале полномасштабного вторжения в тероборону записывались люди не только с боевым опытом, но и те, кто просто хотел защитить свой дом. Они защищали Киевщину и участвовали в деоккупации Харьковской области. Мы обязаны Силам ТРО за защиту так же, как и другим подразделениям Вооруженных Сил.
Картинки-поздравления с Днем териториальной обороны
День териториальной обороны / Фото сайт города Славута
День териториальной обороны / Фото Горынь инфо
День териториальной обороны / Фото НВ
День территориальной обороны / Фото Днепровская госадминистрация
День териториальной обороны / Фото Франковское ТЦК