День териториальной обороны: история праздника и поздравительные картинки для защитников

1 октября в Украине отмечают не только День защитника и защитницы, но и День териториальной обороны. Это молодой праздник, который основали недавно.

Владимир Зеленский ввел День териториальной обороны в 2020 году своим указом. Президент решил, что дата будет приходиться на первое воскресенье октября, в этом – это 1 октября, пишет 24 Канал.

Интересно Когда начали праздновать День защитника и защитниц Украины

История праздника

День териториальной обороны призван подчеркнуть важность этих войск в защите нашего государства.

На момент 2020 года продолжалась ООС, где войска ТРО почти не были привлечены. Но с каждым годом создавались новые подразделения, а силы теробороны эволюционировали.

В начале полномасштабного вторжения в тероборону записывались люди не только с боевым опытом, но и те, кто просто хотел защитить свой дом. Они защищали Киевщину и участвовали в деоккупации Харьковской области. Мы обязаны Силам ТРО за защиту так же, как и другим подразделениям Вооруженных Сил.

Картинки-поздравления с Днем териториальной обороны



День териториальной обороны / Фото сайт города Славута



День териториальной обороны / Фото Горынь инфо



День териториальной обороны / Фото НВ



День территориальной обороны / Фото Днепровская госадминистрация



День териториальной обороны / Фото Франковское ТЦК



День териториальной обороны / Фото КОВА