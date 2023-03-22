День таксиста 2023: поздравление с профессиональным праздником в прозе и стихах
Каждый год 22 марта отмечают Международный день таксиста. Это профессиональный праздник тех людей, которые всегда помогают нам, когда куда-то торопимся, не успеваем. Давайте поздравим водителей приятными словами.
Ведь таксисты – это люди, которые часто не только помогают добраться до нужного места, но и становятся отличными собеседниками, могут выслушать, дать совет, а иногда и подружиться. 24 Канал по случаю профессионального праздника водителей такси подготовил подборку поздравлений для них в прозе и стихах.
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День таксиста – поздравление в прозе
Поздравляю с Днем таксиста и со всего сердца желаю всегда и всюду успевать, знать верный путь и добрый путь, беречь себя и постоянно находиться в отличном настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и близкие.
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Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, успеха и везения.
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Поздравляю с Днем таксиста и желаю хороших и щедрых пассажиров, счастливого пути и ровных дорог, отличного настроения и крепкого здоровья, зеленого света к успеху и отсутствию стоп-символов в достижении целей.
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Без автомобиля жизнь – не жизнь, а просто существование. Это точно знают все таксисты. Пусть этот праздник принесет тебе попутный ветер, гладкую дорогу и зеленый свет! Желаю отличного настроения, удачных поездок, как можно больше восхищения от надежной железной "лошади". Будь уверенным в дороге, крепко держись за руль и вовремя сбавляй скорость на поворотах! С Днем таксиста!
День таксиста 2023 / Фото Canva
День таксиста 2023 – поздравления в стихах
С Днем таксиста! Пусть клиенты
Будут щедрыми всегда
На улыбки, комплименты,
Не дергайте пусть никогда!
Труды достойная оплата
Обязательно вас найдет,
Что беспокоило когда-то –
Обязательно пройдет!
***
Поздравляю всех таксистов
С их отличным днем.
Пусть зеленым только светит
Светофор вам огоньком.
Счастья вам, дорог открытых
И в работе и в судьбе.
Чтобы всегда было уютно
На своем стальном коне.
***
Пусть не будет на пути
Пробок и пробок!
Поздравляем с Днем такси
Мастеров моторов!
***
Приветствую тебя,
Друг ты мой, таксист,
Пусть повсюду и всегда
Путь твой будет чист.
Да будет доволен твой,
Как всегда, клиент,
Будет щедр, не скуп,
Он в нужный момент!