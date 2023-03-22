День таксиста 2023: поздравление с профессиональным праздником в прозе и стихах

Каждый год 22 марта отмечают Международный день таксиста. Это профессиональный праздник тех людей, которые всегда помогают нам, когда куда-то торопимся, не успеваем. Давайте поздравим водителей приятными словами.

Ведь таксисты – это люди, которые часто не только помогают добраться до нужного места, но и становятся отличными собеседниками, могут выслушать, дать совет, а иногда и подружиться. 24 Канал по случаю профессионального праздника водителей такси подготовил подборку поздравлений для них в прозе и стихах.

К теме День таксиста в Украине: радостные картинки-поздравления с праздником

День таксиста – поздравление в прозе

Поздравляю с Днем таксиста и со всего сердца желаю всегда и всюду успевать, знать верный путь и добрый путь, беречь себя и постоянно находиться в отличном настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и близкие.

***

Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, успеха и везения.

***

Поздравляю с Днем таксиста и желаю хороших и щедрых пассажиров, счастливого пути и ровных дорог, отличного настроения и крепкого здоровья, зеленого света к успеху и отсутствию стоп-символов в достижении целей.

***

Без автомобиля жизнь – не жизнь, а просто существование. Это точно знают все таксисты. Пусть этот праздник принесет тебе попутный ветер, гладкую дорогу и зеленый свет! Желаю отличного настроения, удачных поездок, как можно больше восхищения от надежной железной "лошади". Будь уверенным в дороге, крепко держись за руль и вовремя сбавляй скорость на поворотах! С Днем таксиста!



День таксиста 2023 / Фото Canva

День таксиста 2023 – поздравления в стихах

С Днем таксиста! Пусть клиенты

Будут щедрыми всегда

На улыбки, комплименты,

Не дергайте пусть никогда!

Труды достойная оплата

Обязательно вас найдет,

Что беспокоило когда-то –

Обязательно пройдет!

***

Поздравляю всех таксистов

С их отличным днем.

Пусть зеленым только светит

Светофор вам огоньком.

Счастья вам, дорог открытых

И в работе и в судьбе.

Чтобы всегда было уютно

На своем стальном коне.

***

Пусть не будет на пути

Пробок и пробок!

Поздравляем с Днем такси

Мастеров моторов!

***

Приветствую тебя,

Друг ты мой, таксист,

Пусть повсюду и всегда

Путь твой будет чист.

Да будет доволен твой,

Как всегда, клиент,

Будет щедр, не скуп,

Он в нужный момент!