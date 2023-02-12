1 или 14 февраля: УГКЦ объяснила, изменится ли дата Дня святого Валентина в 2024 году
С 1 сентября 2023 года Украинская греко-католическая церковь перейдет на новый календарь. В комментарии нам спикер УГКЦ Тарас Жеплинский рассказал, повлияет ли это на празднование Дня святого Валентина.
День святого Валентина – это праздник, который популярен во всем мире. В этот день влюбленные пары дарят друг другу подарки и преподносят приятные сюрпризы, выражая таким образом свою любовь, отмечает 24 Канал.
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День влюбленных в 2024 году: дата празднования в Украине
С 1 сентября 2023 года УГКЦ переходит на григорианский календарь. Однако это никак не отразится на дате празднования Дня святого Валентина в 2024 году и последующих годах. Этот день не указан даже в религиозном календаре.
Что касается праздника святого Валентина, то здесь важно понимать, что в календаре Украинской греко-католической церкви 14 февраля нет в списке литургических праздников. В этот день вы не услышите в храме песнопения в честь Валентина,
– рассказал Тарас Жеплинский, священник УГКЦ.
Святой Валентин действительно был реальным человеком. Однако его культ был в основном распространен в Италии и других странах римско-католической церкви. Так что праздник Валентина к нам пришел уже с фиксированной датой – 14 февраля, потому что церкви за границей живут по григорианскому календарю. В Украине День святого Валентина в большинстве своем является коммерциализированным праздником, в обществе он имеет больше светское значение, чем литургическое.
Важно влюбленным парам помнить, что проявлять внимание друг к другу нужно не раз в году, а каждый день. Любить друг друга нужно каждый день, а не только один день в году в праздник Валентина. Тогда даже маленькие спонтанные подарки будут гораздо приятнее, чем подарки по какой-то определенной причине,
– отметил отец Тарас.
Когда украинцы будут праздновать День Валентина в 2024 году / Фото Canva
УГКЦ переходит на новый календарь: что известно
- Реформу о переходе на григорианский календарь с 1 сентября 2023 года Архиерейский синод Украинской греко-католической церкви принял на съезде 1 – 2 февраля 2023 года.
- Глава УГКЦ Святослав Шевчук отмечал, что эта литургическая реформа касается всех праздников, поэтому нужно будет настроиться на новый строй их празднования.
- Цель реформы – объединиться с христианами всего мира по поводу празднования важных великих праздников. Также, чтобы церковь жила по григорианскому календарю, согласно которому живет украинское общество.