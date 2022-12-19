День Святого Николая: молитвы к Чудотворцу, помогающие в трудностях

19 декабря в Украине отмечают любимый праздник детишек – День Святого Николая. Этот Чудотворец занимался детьми из бедных семей: кормил, дарил подарки и теплые вещи, а также помогал всем нуждающимся. В этот праздник православные верующие идут в церковь и молятся Николаю.

Согласно православию и католицизму христиане молятся святым, чтобы попросить об их помощи и покровительстве. Считается, что святые, ставшие примером во время своей земной жизни на земле, не перестают молиться за людей в небе. Так что 24 канал сделал подборку молитв к Святому Николаю.

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Молитвы к Святому Николаю

"О всеблагий отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и теплой молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от губящих ее волков. Украину нашу и всякую страну христианскую, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения наступления иноплеменников и народных мятежей, междоусобицы, от голода, поветрия, потопа, огня, меча и смерти всякого человека охраны.

И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спас их от гнева царского и смертной казни, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем. Избавь нас от гнева Божия и вечной кары: чтобы покровительство Твое и помощь и Своя благодать и милость подал нам Христос Бог тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять налево, а сподобил стать направо со всеми святыми. Аминь."

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"Всеблагий отец Николаю, великий и причудливый чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и болезнь, ты своим покровительством избавлял от смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне умоляю тебя, помощника тех, которые находятся в горе и нужде нынешней жизни: ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и нашествия, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я оказался навеки в небе, вместе с тобой, где буду прославлять и величать милость Божию. Аминь."

Молитвы к Святому Николаю / Фото "Твой Город"

"О всеблагий отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и искренней молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от губящих ее волков. Украину нашу и всякую страну христианскую, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения, наступления иноплеменников и народных мятежей, междоусобицы, от голода, поветрия, потопа, огня, меча и смерти всякой защиты человека, и как помиловал трех мужей, сидевших в тюрьме, и спас их от гнева. царского и казни смертной, так помилуй и нас, что умом, словом и делом во тьме грехов пребываем. в этом мире, и не осудил нас стоять налево, а сподобил стать направо со всеми святыми. Аминь."

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"Великий угодник и Святитель Божий Николай, помощник и учитель всех, кто с искренним молением прибегает к твоей помощи. Ты помогал тем, которые к тебе обращались, помоги и мне во всех трудностях и потребностях жизни моей.

Когда придет волна, где сила моя ослабела, трудности, становящиеся на пути жизни моей, слишком велики для меня, ты, угодник Божий, подай мне на помощь твою руку и встань мне на охрану, как становился всегда тем, что в трудностях и опасностях ум о тебе. Благослови меня святительской твоей рукой, наступи на тропу добрую, вверги во мне веру непоколебимую и моли Христа Бога, за спасение души моей. Аминь."

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"О святитель Христов Николай! Услышь нас, грешных рабов Божиих (имена), молящихся Тебе, и моли за нас, недостойных, Творца нашего и Владыку. Прости Бога нашего быть милостив к нам в нынешней жизни и в будущем возрасте, пусть не за делами нашими, а по Своей милости воздаст нам: избавь нас, угоднику Христову, от зла, которое находит на нас, и уйми волны страстей и бед, восстающих против нас, пусть ради святой молитвы твоей не поглотит нас напасть и не потопит в бездне. греховной и в болоте страстей наших."