9 января – День Святого апостола Стефана: история и традиция праздника, народные приметы и запреты

9 января верующие чтят память апостола Стефана, который был дьяконом Иерусалимской христианской общины. В православной церкви его также считают первомучеником, пострадавшим за христианскую веру.

В народе этот праздник называют "Степанов день", а в основе самого имени находится греческое слово "Стефанос", что в переводе означает "украшенный обруч" или "корона". У разных народов оно звучит по-разному: Сцяпан, Стефан, Стивен, Штефан, Эстебан, Иштван, Стефано, отмечает 24 канал.

Читайте также Поздравления с Днем ангела Степана: теплые слова для именинника в стихах и прозе

История праздника Святого апостола Стефана

Согласно Библии апостол Стефан был одним из семи первых дьяконов Иерусалимской христианской церкви.

Однажды происходил спор между членами синагоги и апостол был схвачен за якобы богохульство против Бога и Моисея, а также о его деятельности против Храма и Закона. Стефана судил сам синедрион.

Обжалованный лицемерными свидетелями, Стефан мужественно вел себя на суде и признавал христианскую веру. Также он осудил синедрион за их преследование пророков и тех, кто говорил о грехах нации и убийстве Иисуса Христа. Поэтому его вывели за город и забросали камнями. Поэтому Стефан погиб мученической смертью в возрасте 30 лет.

После камни его тело оставили на добычу диким зверям. В 415 году тело Стефана нашли и перевезли в Иерусалим, похоронив в храме на горе Сион. Впоследствии супруга византийского правителя Феодосия, Евдокия, посещая Иерусалим, выстроила великий храм в честь апостола Стефана. Он был возведен на том же самом месте, где потерпел мученическую смерть архидиакон.

Традиционно Стефана на иконах можно увидеть с мученическим венцом на голове, а в восточнохристианской иконографии апостол изображен в виде молодого, безбородого мужчины с постригом, одетым в одежду дьякона. Также известный нидерландский художник Рембрандт изобразил мучения апостола Стефана в работе "Побиение камнями святого Стефана".

День Святого апостола Стефана – история и традиция праздника / "Побиение камнями святого Стефана" Рембрандт

Традиция и запреты в праздник Святого апостола Стефана

Согласно давней традиции во многих странах в День святого Стефана открывают ящик для милостыни, который собирали на рождественский пост. Именно поэтому этот день еще называют "Boxing Day", что в переводе с английского означает "День ящика". Этот праздник с нетерпением ожидали люди, ведь с давних времен слуги богатых имений получали выходной, чтобы отпраздновать Рождество со своими семьями.

На Украине в этот день нельзя было использовать режущие предметы. Также Святого Стефана считали покровителем лошадей, поэтому в день его памяти лошадей поели, положив в воду серебряный предмет.

День Святого мученика Стефана – история праздника и народные приметы / Фото открытых источников

День Святого апостола Стефана – народные приметы