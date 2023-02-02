Пробуждение животного является незаурядным интересным событием в последний месяц зимы. Согласно традиции достают сурка достают из домика и "спрашивают", когда ждать весной. Если день пасмурный и сурок не видит своей тени, то весна будет ранней. Если же светит солнце и зверек видит свою тень – зима продлится еще минимум шесть недель, то есть до середины марта, отмечает 24 Канал.

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Прогнозы сурка Тимка на весну – 2023

2 февраля 2023 года сурок на биостанции в Гайдарах Тимко спрогнозировала, что потепления украинцам следует ожидать в середине марта, об этом рассказало издание. Общественное Харьков.

Также сурку поставили вопрос о том, что стоит есть украинцам, чтобы быть здоровыми: сурак выбрал свеклу.

В Украинском гидрометеорологическом центре утверждают, что к серьезным научным прогнозам и синоптикам поведение животных не имеют никакого отношения.

Целью празднования Дня сурка в Украине – есть привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению украинской степи, ведь в 2021 году сурки внесены в Красную книгу Украины как исчезающий вид животных. Это связано с тем, что существование баб зависит от родов, сохранение их вида нужно осуществлять в заповедниках и прекратить браконьерское истребление.

День сурка – прогнозы Тимка не весну 2023 для украинцев / Фото "УНИАН"

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