Пробуждение животного является незаурядным интересным событием в последний месяц зимы. Согласно традиции достают сурка достают из домика и "спрашивают", когда ждать весной. Если день пасмурный и сурок не видит своей тени, то весна будет ранней. Если же светит солнце и зверек видит свою тень – зима продлится еще минимум шесть недель, то есть до середины марта, отмечает 24 Канал.
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Прогнозы сурка Тимка на весну – 2023
2 февраля 2023 года сурок на биостанции в Гайдарах Тимко спрогнозировала, что потепления украинцам следует ожидать в середине марта, об этом рассказало издание. Общественное Харьков.
Также сурку поставили вопрос о том, что стоит есть украинцам, чтобы быть здоровыми: сурак выбрал свеклу.
В Украинском гидрометеорологическом центре утверждают, что к серьезным научным прогнозам и синоптикам поведение животных не имеют никакого отношения.
Целью празднования Дня сурка в Украине – есть привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению украинской степи, ведь в 2021 году сурки внесены в Красную книгу Украины как исчезающий вид животных. Это связано с тем, что существование баб зависит от родов, сохранение их вида нужно осуществлять в заповедниках и прекратить браконьерское истребление.
День сурка – прогнозы Тимка не весну 2023 для украинцев / Фото "УНИАН"
Интересные факты о сурках
- Норы сурков имеют сложное строение, состоят из нескольких "комнат" разного назначения – амбары, спальни, детской комнаты и даже туалета.
- Бабак проводит в спячке около 150 дней в году.
- Пульс животного во время сна составляет 5 ударов в минуту.
- Размер сурка колеблется в зависимости от вида. С головы до кончика хвоста их рост составляет от 40 до 85 сантиметров, а весят животные от трех до десяти килограммов.
- Бабаки являются травоядными животными, но могут поедать и мелких насекомых, таких как улитки, кузнечики или разные личинки.
- На сурков часто охотятся. Они ценятся за свой жир и мясо, пахнущее травами.
- Восход солнца встречают свистом.