Почему украинцам не стоит отмечать День студента 25 января: история праздника

В Украине, как и в большинстве стран мира, День студента проходит 17 ноября. Однако у праздника еще одна дата – 25 января. В частности, тогда его отмечают в России.

Поэтому украинцам следует отказаться от празднования сегодня. Ведь этот День студента имеет русские корни. Подробнее расскажет 24 Канал.

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Почему День студента 25 января – это русский праздник

История Дня студента, который отмечают 25 января, имеет российские корни. Дело в том, что в 1755 году был подписан указ "Об учреждении московского университета". Это произошло во времена императрицы Елизаветы Петровны. Сначала День студента 25 января праздновали только юноши и девушки, которые учились в Москве. Однако в 1850 году царь Николай I ввел праздник на территории всей Российской империи.

С 2005 года День студента 25 января в России начали праздновать официально. Ведь президент Владимир Путин подписал указ "О Дне российского студенчества". Поэтому праздник никак не касается украинцев. А теперь, когда уже 10 лет идет война России против Украины, особенно важно отмечать День студента 17 ноября.

Международный день студентов 17 ноября

17 ноября – трагическая страница истории студенчества. 28 октября 1939 года в Праге состоялось мирное собрание. Студенты и преподаватели вышли на улицы в честь 21-й годовщины создания Чехословацкой Республики. Однако нацисты жестоко разогнали людей. Кроме того, тяжелые травмы тогда получил Ян Оплетал. Парень учился на медицинском факультете. Студент боролся за жизнь, однако умер 11 ноября.

Люди не хотели мириться с оккупацией и жестокими порядками, поэтому 15 ноября снова вышли на протест. На следующий день Адольф Гитлер отдал приказ закрыть высшие учебные заведения Чехии. 17 ноября нацисты начали массово арестовывать студентов. Кроме того, они заходили в общежития, где жестоко издевались над молодежью.

В 1941 году Международный Совет Студентов ввел Международный день студентов, а дату выбрали 17 ноября, чтобы люди помнили трагические события 1939 года в Чехии.