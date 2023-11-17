Международный день студента: самые забавные поздравления с праздником в стихах и прозе
17 ноября отмечается Международный день студента. В этот день следует поздравить всех знакомых студентов по случаю их праздника.
24 Канал подготовил подборку веселых поздравлений в стихах и прозе, которые вы можете отправить или прочитать друзьям, знакомым, родным.
Примите во внимание Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные
Международный день студента: поздравления в стихах
С Днем студента я поздравляю!
Счастья и радости желаю!
Чтобы был во всем нрав
И была легкой сдача!
Чтобы все экзамены сдавались
И хвостов не оставалось,
Чтобы не знали вы заботы
И дипломные все работы
Написали отлично!
А работу непременно,
Чтобы нашли себе хорошую
И зарабатывали хорошие деньги!
***
Всем привет, мои поздравления!
И даже тем, кто пьян с утра.
Ведь День студента – классный праздник.
Приятных впечатлений у нас много:
Зачеты, игрушки и залеты,
На парах – “пары”, мы не против,
И с первого по пятый курс
Мы все мотаем на ус.
***
Студентам хочу пожелать:
Чтобы не было у вас хвостов,
Чтобы было всегда поесть,
Чтобы не было тараканов.
Преподаватель чтоб не валил,
Чтобы студент поменьше пил,
Чтобы в любви вам везло,
И обходило, чтобы вас зло!
***
От сессии к сессии
Живут студенты весело,
А сессия – всего два раза в год.
Студентом быть -
Знания,
Все узнать,
Как учили мать.
Грызите науки
Гранит нелегкий,
Без усталости и мучения,
Желаем взлета.
Международный день студента: поздравления в прозе
Поздравляю с Днем студента! Желаю ярких будней, веселых друзей, продуктивной учебы, успешных экзаменов, сданной сессии, лояльных преподавателей. Пусть студенческие годы станут самыми незабываемыми и крутыми, принесут знания, диплом, надежную дружбу и положительные впечатления!
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Поздравляю с днем студента! Желаю не сломать зубы о гранит науки, не посадить печень на студенческих вечеринках, не испортить нервную систему на зачетах и экзаменах. А главное – никогда не забывай, что это лучшие годы твоей жизни!
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В день студента желаю тебе жить как в сказке! Пусть студенческая столовая угощает не хуже, чем рестораны, общежитие будет уютным, как царские палаты, курсовые и дипломные пишутся по волшебству, а добрая фея подбрасывает "шпоры" на экзаменах.
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С Международным днем студентов! Пусть осень приносит не скуку, а вдохновение для учёбы. Пусть зима приносит не простуду, а новые силы для стремлений. Пусть весна приносит не слякоть, а счастливую любовь. Пусть лето приносит не хвосты, а большие поездки по миру! Желаю счастливой и успешной жизни.