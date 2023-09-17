С Днем спасателя Украины: поздравления в картинках для благородных специалистов

День спасателя празднуют в Украине ежегодно 17 сентября. Его отмечают работники аварийно-спасательных служб, саперы, водолазы, пожарные и ликвидаторы аварий.

На официальном уровне праздник установил третий президент Украины Виктор Ющенко 12 сентября 2008 года. Так, он поддержал инициативу Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы. Таким образом, все работники аварийно-спасательных служб получили профессиональный праздник. Давайте поздравим их картинками с этим днем, собранными 24 Каналом.

Узнайте первым Веры, Надежды и Любви: когда отмечают праздник в 2023 году

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, профессия спасателя приобрела особое значение. Потому что специалисты аварийно-спасательных служб Украины каждый день рискуют своей жизнью, спасая других. Именно наши спасатели извлекают людей из-под завалов от ударов российской авиации, прекращают пожары, ищут пропавших. Нередко такие специалисты погибают при исполнении своих служебных обязанностей. Поэтому недаром профессию спасателя считают одной из самых опасных не только в Украине, но и в мире.

Картинки-поздравления с Днем спасателя



С Днем спасателя / Фото МСР



С Днем спасателя / Фото Joy Pup



День спасателя 2023 года / Фото Vitannya.in.ua



С Днем спасателя / Фото Dn.gow.ua



С Днем спасателя / Фото ВСТГ



С Днем спасателя 2023 / Фото НТГ



С Днем спасателя 2023 / Фото СМР



День спасателя 2023 года / Фото Inforoom.com.ua



День спасателя 2023 / Фото Joy Pup



С Днем спасателя 2023 года / Фото Vitannya.in.ua