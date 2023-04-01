День смеха или День дурака 2023: смешные картинки-поздравления для друзей и родных

День смеха или День дурака празднуют в Украине и мире 1 апреля. В этот день принято шутить и устраивать хорошие розыгрыши для друзей, знакомых и близких.

1 апреля – День смеха, шуток и веселья, пишет 24 Канал. В этот день на телевидении показывают смешные программы, а друзья или коллеги устраивают друг другу розыгрыши. Украинцы также отмечали еще праздник еще давно, ведь всем известна поговорка: на носу апрель – никому не верь.

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Второй год подряд украинцы встречают День смеха в условиях полномасштабного вторжения. В этот день важно найти повод для улыбки и шуток во зло жестокому врагу, который не знает, что такое добро и позитив. Поздравьте своих родных и друзей, которые вдали от вас, шутливыми картинками.

Картинки-поздравления с Днем смеха



Поздравление с Днем смеха / Фото "Факты"



Поздравление с Днем смеха / Фото "Люкс ФМ"



Поздравление с Днем смеха / Фото "Люкс ФМ"



Поздравление с Днем смеха / Фото "Люкс ФМ"



Поздравление с Днем смеха / Фото "Народна правда"



Приветствие с Днем смеха / Фото "Joy pup"



Поздравление с Днем смеха / Фото "Апостроф"