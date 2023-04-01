Откуда точно пошла традиция разыгрывать и шутить 1 апреля – неизвестно. Хотя особых празднований в Украине нет, но, как и во всем мире, украинцы дарят друг другу улыбку разными приколами, рассказывает 24 Канал.

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Есть исторические факты, что традиция веселиться и обманывать именно 1 апреля возникла очень давно. Определить, где и когда именно все началось не удалось, поэтому существует несколько версий.

История происхождения Дня смеха

Одна из версий, что такое празднование началось в Индии и Древнем Риме. По случаю весеннего равноденствия люди устраивали праздник с шутками и проделками, чтобы смехом задобрить весну и ее изменчивость. Также есть еще одно мнение, что День смеха связан с весенним равноденствием по Григорианскому календарю.

Другая версия утверждает, что шутить 1 апреля начали в Средневековье. Тогда папа Григорий XIII принял реформу в 1583 году – перенес празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. Но в то время информация распространялась не качественно, многие продолжали отмечать праздник в апреле. Поэтому тех, кто не знал об изменениях и перенесении праздника, стали называть дураками. Вот так и появилось название День дурака.

Также известно, что в Англии неофициальное празднование началось еще в 1860 году. 1 апреля англичане получили приглашение прибыть в Лондонский Тауэр на церемонию умывания белых львов. В нужное время многие собрались у ворот замка посмотреть на что-то интересное, но вскоре поняли, что никакого умывания не будет и их коллективно разыграли. Поэтому англичане продолжили традицию разыгрывания.



1 апреля /Фото Pinterest

День смеха в Украине

К нам, как предполагается, этот праздник пришел из Германии, в начале 18 века. Называли его "лживым днем" или Марией-лжецой – одним из народных прозвищ Марии Египетской, день чествования которой по старому стилю совпадает с 1 апреля. В тот день девушки обманывали мужчин, чтобы привлечь внимание. Или есть версия, что на славянских землях традицию обманывать людей начал Петр I. Он созвал народ на "невиданное представление", а когда все пришли, то ничего не было. Возможно именно поэтому в Украине можно услышать пословицы, связанные с ложью "Первое апреля – никому не верь, все проверь!", "Первого апреля – ложь всемирная!".

Автор: Диана Сикорская