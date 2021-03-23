Щенки похожи на маленьких детей: они такие же любознательные, игривые и любят шалить. Эти маленькие пушистики ежедневно приносят кучу радости и удовольствия в жизни людей. С ними играют, воспитывают их, позволяют исследовать мир и даже создают для этих четвероногих друзей праздник.

День щенка официально начали праздновать в США, однако, этот праздник так понравился жителям других стран, что его отмечают за пределами места основания. Для того, чтобы воспитать из маленького пушистого дебошира – умного и верного друга, необходимы незаурядные желание и терпение. Поздравляем вас и ваших малых четвероногих друзей с Днем щенков!

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