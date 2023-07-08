Самый теплый праздник в году: картинки-поздравления с Днем семьи
8 июля 2023, 06:04Читати новину українською
Всемирный день семьи празднуют 15 мая. Впрочем, у Украины есть еще собственный неофициальный праздник, который отмечают 8 июля.
День семьи – это еще одна возможность почтить своих близких и родных, провести с ними время и проявить свою любовь, уважение и поддержку. Для них это очень важно. 24 Канал собрал самые теплые и искренние поздравления с Днем семьи в картинках.
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Поздравления с Днем семьи в Украине
С Днем семьи 2023 / Фото "Телеграф"
С Днем семьи 2023 / Фото Радио "Максимум"
С Днем семьи 2023 / Фото с ютуба
С Днем семьи / Фото Kalush.city
С Днем семьи / Фото "Телеграф"