С Международным днем секретаря: красивые поздравления в картинках
24 апреля отмечается профессиональный праздник – Международный день секретаря. Во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах Америки была нехватка профессиональных офисных работников, поэтому в 1942 году начала действовать Национальная ассоциация секретарей. Так у людей появилась возможность получать новые знания.
Впоследствии была создана Национальная неделя секретарей. В среду, в частности, люди праздновали День секретарей. Уже через некоторое время праздник приобрел популярность в разных странах мира, пишет LifeStyle 24.
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Поздравляем всех секретарей с профессиональным праздником и желаем процветания в карьере. В материале находите хорошие поздравления в картинках, которые можете отправить своим знакомым, друзьям или коллегам.
Международный день секретаря: картинки-поздравления
Выбирайте для знакомых секретарей самую лучшую картинку, чтобы поздравить их сегодня с профессиональным праздником.