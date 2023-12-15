С Днем работников суда Украины: самые искренние поздравления в прозе и картинках

Ежегодно 15 декабря отмечается День работников суда Украины. Это профессиональный праздник государственного уровня. Соответствующий указ подписал президент Украины Леонид Кучма 8 декабря 2000 года. Там указано, насколько важна работа работников судебной системы. Ведь они защищают права и свободы людей.

Праздник отмечают 15 декабря, потому что в этот день в 1917 году в Украинской Народной Республике Генеральный суд был утвержден высшим органом судебной системы. Он состоял из гражданского, административного и уголовного департаментов, пишет 24 Канал.

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По случаю Дня работников суда Украины 24 Канал подготовил поздравления в прозе и картинках.

День работников суда Украины: поздравления в прозе

Поздравляю с Днем работников суда. Желаю неизменных принципов справедливости и беспристрастности, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.

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Уважаемые судьи и работники суда!

Примите искренние поздравления с Днем работников суда!

Ваша деятельность играет немаловажную роль в утверждении принципа верховенства права и справедливости. Именно от Вашей самоотверженной работы во многом зависит сохранение в обществе политической стабильности, мира и спокойствия, соблюдения конституционных прав и свобод человека, надежная защита граждан от беззакония.

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Уважаемые работники судебной системы! Будьте столь же честны и неподкупны, ведь именно благодаря вам каждый гражданин Украины может рассчитывать на справедливое решение любых сложных ситуаций. Именно благодаря вам все равны перед лицом Фемиды. Мы хотим поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать стремительного карьерного роста, достойной заработной платы и успеха во всех начинаниях.

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Вы – работники украинского суда, а это значит, что честность – ваше главное достоинство. Пусть же справедливость и благоразумие всегда занимают первостепенное место в вашей жизни. Желаем вам, дорогие судьи, двигаться вверх по карьерной лестнице и преданно служить украинскому народу.

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С Днем работников суда! Пусть человеческий почет, уважение и доверие станут достойным ориентиром в Вашей повседневной работе. Мы верим в вашу беспристрастность и честность!

День работников суда Украины: поздравления в картинках

День работников суда / Фото "Моя Винница"

День работников суда / Фото art-shop.com.ua

День работников суда / Фото Telegraf

День работников суда / Фото art-shop.com.ua

День работников суда / Фото uaportal.com

День работников суда / Фото lux.fm

День работников суда / Фото Киевский апелляционный суд