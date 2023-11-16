С днем работников радио, телевидения и связи: искренние поздравления с праздником в картинках
Ежегодно 16 ноября отмечается День работников радио, телевидения и связи Украины. Праздник установлен согласно Указу Президента от 11 ноября 1994 года.
Именно 16 ноября 1924 года в Харькове в эфир вышла первая в Украине радиопрограмма. С тех пор журналисты и работники сферы радио отмечали профессиональный праздник, зазначает 24 Канал.
Внимание Какие государственные праздники отметим в ноябре и будут ли дополнительные выходные
Мы подготовили подборку поздравлений в картинках, которые вы можете отправить коллегам или знакомым, которые работают в сфере радио, телевидения и связи. Редакция 24 Канала также присоединяется к поздравлениям: желаем всем успехов и профессионального развития.