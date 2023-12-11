11 декабря – какой сегодня праздник: почему нельзя брать средства взаймы

11 декабря в христианском мире вспоминают преподобного Даниила Столпника. Также отмечают Всемирный день больного бронхиальной астмой.

Известно, что Даниил Столпник происходил из Месопотамии. Его матери Марфе долго не удавалось забеременеть. Она сказала, что если у неt появится ребенок, то она полностью посвятит его Господу. Впоследствии Бог подарил Марфе мальчика. Как развивалась эта история и что нельзя делать в этот день – знает 24 Канал.

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Ребенка решили назвать Даниbлом – так же, как и пророка Даниила. В возрасте 12 лет мальчик ничего не сказав, отправился из дома в монастырь. Но родители, наоборот, поддержали такое решение. Впоследствии Даниил стал монахом, и родители уже потеряли возможность видеть сына.

Была ситуация, когда Даниил совместно с игуменом монастыря пошел к Симеону Столбнику. Святой предсказывал Даниилу, что он будет столбиком. То есть большинство своей жизни стоять на столбе. Преподобный долгое время жил в затворе – уединенная жизнь с постом. Однако однажды Даниилe приснилось место, на котором он совершит подвиг. Он отправился со своими двумя учениками во Фригийскую пустыню. На этом месте монахи построили столб, на котором святой Даниил жил на протяжении 33 лет.

В пустыню стали наведываться больные и немощные, которые стремились исцелиться благодаря молитвам святого. Даниил умер, когда ему было восемьдесят лет.

Именины 11 декабря отмечают Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр.

Приметы на 11 декабря

Если вы услышали, что громко поют воробьи – скоро будет тепло.

– скоро будет тепло. Обратите внимание на направление дыма. Если он поднимается вверх – будет очень холодно. Если же вниз – скоро начнется оттепель.

Если 11 декабря на земле лежит полно снега , то в следующем сезоне не стоит надеяться на хороший урожай.

, то в следующем сезоне не стоит надеяться на хороший урожай. Когда снег растаял и на дорогах грязно – потепление будет продолжительным.

В этот день ясная погода – стоит ожидать на морозы.

Что нельзя делать 11 декабря

Говорили, что в этот день не стоит впускать в дом немощных людей, потому что это может привлечь в дом беды и невзгоды.

и невзгоды. Рекомендуется 11 декабря не тратить деньги зря. Лучше сэкономить.

В народе считали, что 11 декабря нельзя заниматься рукоделием и вообще брать в руки острые предметы.

и вообще брать в руки острые предметы. Рыбалка сегодня будет неудачной. Говорили, что в этот день рыба плавает на дне, так что поймать ничего не получится.

Старайтесь не говорить о ком-то плохого , не ссориться и никого не оскорблять.

, не ссориться и никого не оскорблять. Не одалживайте у кого-то деньги. Считается плохой приметой 11 декабря. Могут появиться финансовые затруднения.

Праздник в Украине и мире

11 декабря – Всемирный день больного бронхиальной астмой. Его установили по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения. Целью было распространить информацию как среди медиков, так и среди населения об этом сложном заболевании. Ведь бронхиальная астма считается одной из наиболее распространенных хронических болезней в мире. Этот день отмечают с 1998 года в более чем 35 странах.