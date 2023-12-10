С Днем прав человека: подборка поздравлений в картинках по случаю праздника

Каждый год 10 декабря отмечается День прав человека. Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всеобщую декларацию прав человека. А в 1950 году праздник был введен официально.

9 декабря 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ежегодном праздновании Дня прав человека в Украине, целью которого является "утверждение и обеспечение прав и свобод человека, являющегося главной обязанностью государства, усиление консолидации украинского общества", пишет 24 Канал.

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В Общей декларации прав человека отмечено, что каждый человек имеет равные права и свободы, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального и социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Всего в декларации есть 30 статей, каждая из которых важна.

Ко Дню прав человека 24 Канал подготовил подборку поздравлений в картинках. Поздравляем всех украинцев с праздником. Наш народ уже много лет борется за свои права и достоинство.

День прав человека: поздравления в картинках

День прав человека / Фото UkrMedia

День прав человека / Фото "Демократическая школа"

День прав человека / Фото Миргородский городской совет

День прав человека / Фото Одесская районная военная администрация

День прав человека / Фото Pinterest

День прав человека / Фото Pinterest

День прав человека / Фото "Укринформ"

День прав человека / Фото из открытых источников