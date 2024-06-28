Праздник апостолов Петра и Павла: основные запреты на этот день
По новому церковному календарю в Украине день Петра и Павла будет уже завтра, 29 июня. Ранее этот праздник отмечали 12 июля. Издавна подготовка к нему начиналась за несколько дней. Люди устраивали генеральную уборку в доме.
В праздник верующие обязательно идут в храм, пекут мандрики, а молодежь к тому же развлекается. Что нельзя делать в этот день, расскажет LifeStyle 24.
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День Петра и Павла 2024: главные запреты
- Не стоит употреблять овощи и фрукты, которые только собрали, потому что накличете голод.
- Нельзя купаться, ведь в этот день может навредить нечисть.
- Запрещено занимать деньги, иначе притянете финансовые проблемы.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием, потому что произойдет беда.
- Лучше не посещать лес, потому что там сегодня есть злые духи.
- Нельзя венчаться, поскольку брак быстро распадется.
В праздник Петра и Павла также запрещено устраивать конфликты, обижаться друг на друга, распускать сплетни и тяжело работать. Этот день стоит провести в спокойствии и согласии и обязательно почтить память святых.
Что нужно сделать в день Петра и Павла
День Петра и Павла – семейный праздник. Влюбленным парам его надо провести вместе. Считается, что это удачное время для свиданий и романтических путешествий. Девушки, которые еще не вышли замуж, традиционно гадают. Наши предки, например, собирали 12 трав, которые потом клали под подушку. Перед сном было необходимо подумать о женихе. Считалось, что тогда он приснится.
В день, когда чествуют апостолов, также стоит ловить рыбу. Дело в том, что Петр был талантливым рыбаком, поэтому он помогает с хорошим уловом.