Праздник апостолов Петра и Павла: основные запреты на этот день

28 июня 2024, 18:00
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По новому церковному календарю в Украине день Петра и Павла будет уже завтра, 29 июня. Ранее этот праздник отмечали 12 июля. Издавна подготовка к нему начиналась за несколько дней. Люди устраивали генеральную уборку в доме.

В праздник верующие обязательно идут в храм, пекут мандрики, а молодежь к тому же развлекается. Что нельзя делать в этот день, расскажет LifeStyle 24.

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День Петра и Павла 2024: главные запреты

  • Не стоит употреблять овощи и фрукты, которые только собрали, потому что накличете голод.
  • Нельзя купаться, ведь в этот день может навредить нечисть.
  • Запрещено занимать деньги, иначе притянете финансовые проблемы.
  • Не рекомендуется заниматься рукоделием, потому что произойдет беда.
  • Лучше не посещать лес, потому что там сегодня есть злые духи.
  • Нельзя венчаться, поскольку брак быстро распадется.

В праздник Петра и Павла также запрещено устраивать конфликты, обижаться друг на друга, распускать сплетни и тяжело работать. Этот день стоит провести в спокойствии и согласии и обязательно почтить память святых.

Что нужно сделать в день Петра и Павла

День Петра и Павла – семейный праздник. Влюбленным парам его надо провести вместе. Считается, что это удачное время для свиданий и романтических путешествий. Девушки, которые еще не вышли замуж, традиционно гадают. Наши предки, например, собирали 12 трав, которые потом клали под подушку. Перед сном было необходимо подумать о женихе. Считалось, что тогда он приснится.

В день, когда чествуют апостолов, также стоит ловить рыбу. Дело в том, что Петр был талантливым рыбаком, поэтому он помогает с хорошим уловом.

Автор: Марія Примич