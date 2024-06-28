Праздник апостолов Петра и Павла: основные запреты на этот день

По новому церковному календарю в Украине день Петра и Павла будет уже завтра, 29 июня. Ранее этот праздник отмечали 12 июля. Издавна подготовка к нему начиналась за несколько дней. Люди устраивали генеральную уборку в доме.

В праздник верующие обязательно идут в храм, пекут мандрики, а молодежь к тому же развлекается. Что нельзя делать в этот день, расскажет LifeStyle 24.

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День Петра и Павла 2024: главные запреты

Не стоит употреблять овощи и фрукты, которые только собрали, потому что накличете голод.

Нельзя купаться, ведь в этот день может навредить нечисть.

Запрещено занимать деньги, иначе притянете финансовые проблемы.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, потому что произойдет беда.

Лучше не посещать лес, потому что там сегодня есть злые духи.

Нельзя венчаться, поскольку брак быстро распадется.

В праздник Петра и Павла также запрещено устраивать конфликты, обижаться друг на друга, распускать сплетни и тяжело работать. Этот день стоит провести в спокойствии и согласии и обязательно почтить память святых.

Что нужно сделать в день Петра и Павла

День Петра и Павла – семейный праздник. Влюбленным парам его надо провести вместе. Считается, что это удачное время для свиданий и романтических путешествий. Девушки, которые еще не вышли замуж, традиционно гадают. Наши предки, например, собирали 12 трав, которые потом клали под подушку. Перед сном было необходимо подумать о женихе. Считалось, что тогда он приснится.

В день, когда чествуют апостолов, также стоит ловить рыбу. Дело в том, что Петр был талантливым рыбаком, поэтому он помогает с хорошим уловом.