День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине: события, о которых невозможно забыть

22 июня для украинцев трагическая дата, ведь ежегодно отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Именно тогда в 1941 году Гитлеровская Германия ворвалась на территорию Советского Союза.

Памятный день был установлен 17 ноября 2000 года, согласно указу тогдашнего президента Украины. Подробнее об этом расскажет LifeStyle 24.

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День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

22 июня 1941 года – начало войны между нацистской Германией и Советским Союзом. На территории Украины боевые действия продолжались в течение 40 месяцев, а активная фаза – 35. Тогда наша страна потеряла много людей – кровавая война унесла жизни от 8 до 10 миллионов. Из них было 5 миллионов мирных жителей, более 2 миллионов не по своей воле отправились на принудительные работы, многие потеряли родной дом, а города и села были разрушены.

Однако стоит отметить, что украинцы ощутили на себе войну значительно раньше – 1 сентября 1939 года. Тогда авиация противников атаковала западные территории Украины, в частности Львов. На тот момент они были под властью Польши.

Помним тех, чьи жизни унесла Вторая мировая война / Фото "Зеркало недели"

Борьба Гитлера и Сталина во время Второй мировой войны за власть разрушила жизни миллионов людей. Нацисты устроили на территории Украины Холокост и уничтожали гражданских. Режим Советского Союза расстреливал политических заключенных, которые были на Западе Украины, разрушал Киев и принудительно депортировал крымских татар. Мы должны помнить обо всем зле, которое принесли украинцам оба тоталитарных режима и чтить тех, кто тогда погиб.

Российско-украинская война XXI века

С 2014 года продолжается российско-украинская война, которая 24 февраля 2022 года охватила все территории нашей страны. Российские войска уподобляются нацистам, не соблюдают никаких правил, стирают с лица земли украинские города и села, убивают наших воинов и гражданских, разрушают жизни многих.

"Никогда снова" повторилось в XXI веке. Каждый день на фронте гибнут люди, которые были надеждой на лучшее будущее Украины. Лучшие ребята отдают свою жизнь в борьбе за свободу. Это большая цена, о которой мы никогда не должны забывать. В сегодняшний день стоит почтить и память тех, кто погиб и во время современной российско-украинской войны. Она искалечила жизнь людям, которые еще недавно ею наслаждались и планировали будущее.