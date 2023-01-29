День памяти Героев Крут: правда и мифы о бое за будущее Украины
105 лет назад ценой жизни молодые курсанты и казаки должны были противостоять подразделениям Красной гвардии под станцией Круты. Их даже называют "первыми киборгами" и "300-ми спартанцами". Детальнее о мифах относительно Героев Крут – читайте дальше в материале.
Благодаря мужеству Героев Крут, Украинская народная Республика смогла заключить со странами Четверного союза Брестский мирный договор. Хотя бой под Крутами – это одна из тех страниц истории Украины, где правда переплетается с мифами и разными домыслами, однако можно утверждать, что события 1918 точно повлияли на настоящее Украины, пишет 24 Канал.
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Мифы о Бой под Крутами
- Миф о 300 спартанцах – Героях Крут
В бою под Крутами 29 января 1918 количество украинских войск составляло 440-520 человек. Среди них главной силой было четыре сотни (роты): курсанты Первого Украинского военного училища имени Богдана Хмельницкого и их 20 офицеров (старшин). К ним также присоединились военные, участвовавшие в обороне Бахмача, и отряды Свободного казачества из Чернигова, Нежина и других городов. Они имели опыт боевых действий и умели воевать. Именно благодаря их усилиям бой был успешным и нанес большой вред большевикам.
Еще к ним присоединилась 1-я сотня вновь созданного добровольческого Помощного Студенческого шалаша Сечевых стрелков в количестве 116-130 человек. Именно из этой сотни командир объединенных войск Аверкий Гончаренко поставил в резерв 27 бойцов, которым было 16—17 лет, чтобы они не участвовали в бою.
Источником мифа стало выступление Николая Зерова в марте 1918 года во время перезахоронения на Аскольдовой могиле в Киеве. Он сравнил героизм участников боя под Крутами с подвигом 300 спартанцев в Фермопилах. Этот миф стал причиной замалчивания того факта, что в бою под Крутами принимали участие не только студенты.
- Параллель между борьбой ОУН-УПА и Красной армией
Интерес к подвигу крутянцев усилился во время Второй мировой войны. Многие начали проводить параллели с борьбой ОУН-УПА против Красной армии. В то время даже появились выдумки, якобы крутянцы принадлежали к Галицко-Буковинскому шалашу Сечевых стрелков, а на станцию Круты их направил лично Евгений Коновалец.
Мифы о бое под Крутами / Фото "Ресурсный центр ГУРТ"
- Михаил Муравьев и битва в 2 дня
Командир отрядов Красной армии Михаил Муравьев утверждал, что в течение двух дней он отважно сражался под Крутами против отборных войск УНР под предводительством Петлюры. Однако на самом деле Муравьеву понадобилось два дня, чтобы отремонтировать железную дорогу.
- Дата битвы
Дата битвы под Крутами неизвестна из-за того, что часто исследователи путаются в деталях и обстоятельствах боя.
Однако исследователь Михаил Ковальчук с помощью различных источников доказал, что на самом деле бой отбыл 30 января, а не 29 января. Это связано с тем, что в советской историографии писали, что 29 января они уже взяли станцию Круты. Однако Муравьев просто не ориентировался на местности. Сначала они взяли Бахмач и перепутали его с Крутами. В целом бои под Крутами происходили с 30 января по 5-6 февраля.