6 ноября – День освобождения Киева от нацистов: историческое значение этого праздника

6 ноября 1943 года советские войска во время Киевской наступательной операции освободили Киев от немецко-фашистской оккупации. Эта крупномасштабная операция стала одной из важнейших в борьбе за Украину.

Именно в этот день, 79 лет, войска Первого Украинского фронта под командованием генерала Ватутина взяли Киев под контроль. Однако этому военному успеху предшествовало много сложных битв и решений, унесших множество жизней, пишет 24 канал.

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День освобождения Киева – 6 ноября 1943 год

С сентября 1941 года до ноября 1943 года столица Украины была под немецко-фашистской оккупацией. Считается, что именно на берегах Днепра решалась будущая судьба Германии, там они создали стратегический оборонительный рубеж, который назывался "Восточный вал". Именно он помогал германским войскам держать оборону на правом берегу Днепра.

В битве за Киев, которая началась еще в конце сентября, принимали участие 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты. Во время штурмова "Восточного вала" было допущено много серьезных ошибок, которые привели к значительным неоправданным потерям среди войск. Это произошло из-за того, что Иосиф Сталин приказал уволить Киев до 7 ноября – годовщины Октябрьской революции.

Битва за Киев – 6 ноября 1943 год / Фото из открытых источников

В 4 часа утра 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецких войск. В боях за Киев погибли около 417 тысяч солдат и офицеров советской армии. Хотя таких больших потерь можно было бы избежать, если бы наступление не происходило наспех.

Следует отметить, что оккупация Киева немецкими войсками длилась 778 дней. Огромный город, насчитывавший до войны 900 тысяч человек, очень сильно опустел. К осени 1943 года в нем осталось всего 180 тысяч человек, а город был полностью разрушен.

День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков / Фото из открытых источников

Битва за столицу Украины получила широкую международную огласку и стала примером героизма. В странах антигитлеровской коалиции это историческое событие расценивалось как мощный удар по нацистской Германии и ее захватническим планам.

Она имела огромное военно-стратегическое, международное, политическое и нравственное значение. Считается, что именно это сражение сыграло выдающуюся роль в ускорении завершения Второй мировой войны.

За героизм и мужество при освобождении Киева были награждены медалями и орденами более 2 тысяч воинов и командиров. Они получили звание Героя Советского Союза (тогда это была самая высокая награда в Советском Союзе). Также в их честь позже была названа одна из станций метро в столице Украины – "Героев Днепра" .