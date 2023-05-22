День Николая Чудотворца 2023: замечательные картинки-поздравления с праздником

22 мая церковь чтит память святого Николая Чудотворца. Поздравьте родных с важным церковным праздником открытками и картинками.

22 мая в церковном календаре – день перенесения мощей святого Николая Чудотворца. Епископ Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых для верующих. 24 Канал собрал великолепные открытки и картинки-поздравления по случаю важного праздника.

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Картинки-поздравления с праздником пожилого Николая



Поздравления с праздником / Фото "Молодой буковинец"



Поздравления с праздником / Фото Joy-Pup



Поздравления с праздником / Фото Joy-Pup



Поздравления с праздником / Фото "Апостроф"



Поздравления с праздником / Фото Joy-Pup



Поздравления с праздником / Фото Joy-Pup