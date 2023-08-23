"Любите Украину во сне и наяву": поздравление с Днем Независимости в прозе и стихах

Каждый год украинцы с нетерпением ждут День Независимости, который для каждого из нас имеет особое значение. Уже второй год мы отмечаем его, находясь в полномасштабной войне. Конечно, нет традиционных празднований, однако это повод напомнить друг другу, за что мы боремся.

Каждый день наши защитники отдают свою жизнь ради того, чтобы мы оставались в свободной Украине, отвоевывают каждый клочок нашей земли. 24 Канал подготовил подборку трогательных слов, которые точно отзовутся в сердцах ваших родных и друзей.

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Поздравления с Днем Независимости в прозе

Все большие успехи нашего государства состоят из успехов каждого неравнодушного украинца – как множество рек и ручейков сливаются в могучий Днепр. Давайте по случаю важнейшего праздника Украины искренне полагаться на успех наших совместных действий и продолжение активного сотрудничества, которое объединяет нас, укрепляет наше государство.

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Пусть не иссякает источник вашей веры, надежды и любви к родной земле, энергии и уверенности в собственных силах. Желаю вам крепкого здоровья, успешной реализации далеко идущих планов, благополучия, мира и добра в каждом доме. С Днем Независимости!

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Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас!

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По случаю годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет полон радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины.



Поздравления с Днем Независимости / Фото Pixabay

Поздравления с Днем Независимости в стихах

Святковий день – 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна – незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І підіймає думи височінь.

***

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну.

***

Моя пісенна країна

Зоветься в світі Україна.

Пісні її до серця линуть

Стрімким джерелом, небом синім,

і у веселім дружнім крузі

Пісні співають добрі друзі.

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!