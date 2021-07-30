Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины
Источник:24 канал
Последний месяц лета, август, веет легкой грустью, что лето почти прошло, и радостью новых изменений. Кроме солнышка и тепла, в августе на украинцев ждет большой день в истории нашего государства – День Независимости, к которому прикреплен официальный выходной. Сколько времени работники Украины будут отдыхать в третьем месяце лета узнавайте далее.
В августе 2021 года на украинских работников ждет 21 рабочий день и 10 выходных. В этом году мы будем отмечать 30-летие со дня провозглашения Независимости Украины. Традиционно, к этому празднику добавляются дополнительные выходные, в которые украинцы смогут отдохнуть.
К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
Официальные выходные дни в августе 2021
Август богат на различные знаменательные даты, церковные и государственные праздники. Один из таких – День Независимости – мы будем праздновать 24 августа, что пришлось на вторник. На этот день установлен официальный выходной.
Выходные на День Независимости Украины / Инфографика 24 канала
Также, для создания благоприятных условий для празднования Дня Независимости Кабмин издал распоряжение, в котором руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника 23 августа на субботу 28 августа. Это означает, что украинцы получат четыре выходных дня – с 21 августа по 24 августа включительно.
К слову, кроме Дня Независимости, в августе нас ждут такие выдающиеся праздники как: День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, День войск связи Вооруженных Сил Украины, День строителя, День Государственного флага Украины и День шахтера.
Календарь праздничных дней в августе 2021
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1 августа – День инкассатора.
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2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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5 августа – Международный день светофора.
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8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпин
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9 августа – Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.
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12 августа – Международный день молодежи.
Выходные в августе 2021 / Фото Pixabay
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13 августа – Международный день левшей.
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14 августа – первый Медовый Спас (Маковей), а также начало Успенского поста.
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15 августа – День археолога; Всемирный день бездомных животных.
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19 августа – Преображение Господне или второй Яблочный Спас; День пасечника; Всемирный день гуманитарной помощи.
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23 августа – День Государственного Флага Украины.
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24 августа – День Независимости Украины.
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28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
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29 августа – третий Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.
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30 августа – День шахтера.