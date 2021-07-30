Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

Последний месяц лета, август, веет легкой грустью, что лето почти прошло, и радостью новых изменений. Кроме солнышка и тепла, в августе на украинцев ждет большой день в истории нашего государства – День Независимости, к которому прикреплен официальный выходной. Сколько времени работники Украины будут отдыхать в третьем месяце лета узнавайте далее.

В августе 2021 года на украинских работников ждет 21 рабочий день и 10 выходных. В этом году мы будем отмечать 30-летие со дня провозглашения Независимости Украины. Традиционно, к этому празднику добавляются дополнительные выходные, в которые украинцы смогут отдохнуть.

К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Официальные выходные дни в августе 2021

Август богат на различные знаменательные даты, церковные и государственные праздники. Один из таких – День Независимости – мы будем праздновать 24 августа, что пришлось на вторник. На этот день установлен официальный выходной.



Выходные на День Независимости Украины / Инфографика 24 канала

Также, для создания благоприятных условий для празднования Дня Независимости Кабмин издал распоряжение, в котором руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с понедельника 23 августа на субботу 28 августа. Это означает, что украинцы получат четыре выходных дня – с 21 августа по 24 августа включительно.

К слову, кроме Дня Независимости, в августе нас ждут такие выдающиеся праздники как: День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, День войск связи Вооруженных Сил Украины, День строителя, День Государственного флага Украины и День шахтера.

Календарь праздничных дней в августе 2021

1 августа – День инкассатора.

2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

5 августа – Международный день светофора.

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины; Международный день офтальмологии; Международный день кошек и День альпин

9 августа – Международный день коренных народов мира; День строителя; День работников ветеринарной медицины.

12 августа – Международный день молодежи.



Выходные в августе 2021 / Фото Pixabay