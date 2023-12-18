Какой праздник 18 декабря: кого чествуют христиане в этот день
18 декабря по новому стилю церковь чествует мученика Севастиана. В мире отмечается Международный день мигранта.
Известно, что Севастиан появился на свет в современной Франции. Проходил обучение в Милане. В период правления императоров Диоклетиана и Максимиана он работал руководителем охраны дворца. Его очень уважали придворные и военные. Чем отличился Севастиан и что нельзя делать в этот день – расскажет 24 Канал.
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Несмотря на то, что Севастиан работал при дворе императоров, которые были язычниками, сам мужчина верил в Иисуса Христа. Случилось так, что братьев Маркелина и Марка заключили в тюрьму и стали сомневаться, стоит ли им страдать во имя христианства. Однако Севастиан убедил их быть несокрушимыми в своей вере.
Впоследствии святой стал обращать в христианскую веру и других жителей города. В общей сложности таковых стало 1400 человек. Впоследствии их всех убили. Император, узнав об этом, отдал приказ забрасывать Севастиана стрелами. Впрочем, мученик остался в живых. Тогда император сказал, чтобы Севастиан был казнен. Тело святого выбросили в мусорный ров.
- Именины 18 декабря отмечают Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна.
Приметы на 18 декабря
- Если костер в печи красного цвета, то скоро будут морозы.
- Заметили, что снег 18 декабря тает и на улице становится серо – скоро будет тепло.
- Слышно пение снегуров в этот день – зима будет холодной.
- Если в печи очень трещат дрова – это признак быстрого похолодания.
- Если 18 декабря дым движется вниз, то ожидайте ухудшения погодных условий.
Что нельзя делать 18 декабря
- Наши предки считали, что 18 декабря лучше не начинать что-то масштабное, потому что успеха оно не принесет.
- Беременные женщины советовали не мыть голову, потому что говорили, что тогда ребенок вырастет плаксивым и проблемным.
- Нельзя работать 18 декабря, особенно, если есть лошадь.
- Запрещается вступать в конфилкты, выяснять отношения и ссориться.
День в Украине и мире
18 декабря отмечают Международный день мигранта. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН. Именно в этот день 1990 года была введена Международная конвенция о защите прав всех рабочих мигрантов и их семей. Ассамблея провозгласила важность соблюдения прав каждого человека, который перебрался в другую страну. Также в Ассамблее отметили, что нужно большее внимание уделять мигрантам, ведь они часто оказываются в тяжелых ситуациях и нуждаются в помощи.