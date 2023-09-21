Международный День мира во время войны: что этот праздник означает для Украины

Международный день мира каждый год отмечается 21 сентября. Он посвящается отсутствию войны и насилия. А вот для Украины – праздник сейчас имеет особое значение.

На государственном уровне праздник ввел второй президент Украины Леонид Кучма. Указом о введении праздника он поддержал Генеральную Ассамблею ООН. Что этот день означает для Украины – расскажет 24 Канал.

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День мира: значение для Украины

Генеральная Ассамблея ООН ввела День мира еще в 1982 году. Его придерживаются во многих странах мира. Чтобы отметить этот день, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке бьют в Колокол мира. Его изготовили из монет, которые пожертвовали дети из разных стран, кроме Африки.

Такой звон подарила Японская ассоциация ООН, чтобы напомнить, к каким большим человеческим жертвам приводит война. На одной его стороне можно заметить надпись: "Да здравствует абсолютный мир во всем мире".

Украина всегда была мирной страной, уважавшей территориальную целостность других государств. Не было проблемой для нашего государства даже отказаться от ядерного оружия. Это предполагалось Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году лидерами стран Украины, США, Великобритании и России. Эти государства, в ответ, обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины.

Россияеще в 2014 году, когда оккупировала Крымский полуостров и начала вооруженную агрессию на Донбассе. В результате РФ оккупировала части Донецкой и Луганской областей. Погибли тысячи украинских граждан. Еще с тех пор наше государство мужественно борется за оккупированные территории и противостоит многочисленным силам противника.

А 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, еще раз нарушив международные договоры. С этого времени покоя нет уже по всей территории страны: каждый день украинцы живут под ракетами, дронами и авиабомбами. А военные Вооруженных Сил Украины героически борются за каждый сантиметр родной земли, отдавая собственные жизни.

И уже давно стало очевидно, что цель России – не просто занять территории, но и уничтожить украинский народ. Об этом свидетельствуют массовые обстрелы жилых домов, торговых центров, остановок транспорта, центральных площадей, детских садов, школ и других мест.

За данным ООН, с 24 февраля 2022 по июль 2023 года, погибло более 9 тысяч украинцев, а ранены – более 16 тысяч. И это количество может быть еще больше, ведь не во всех уголках страны есть возможность получить эту информацию.

Важно отметить, что День мира приобретет символическое значение, когда Украина возобновит контроль над временно оккупированными территориями и восстановит границы, по состоянию на 1991 год. А Россия выведет все свои войска из украинских земель.